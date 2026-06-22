Pune Bus Accident : इलेक्ट्रिक 'शिवाई' बसची अनेक गाड्यांना धडक, घटनास्थळावरचा VIDEO आला समोर

Pune Shivai Electric Bus Accident पुण्यात एसटी महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसने अनेक गाड्यांना धडक दिल्याची घटना घडली आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मात्र काही जण किरकोळ जखमी झाल्याचे समजते. कासारवाडी मेट्रो स्थानकाजवळ हा अपघात घडला. शिवाई बसने मेट्रो स्थानकाच्या खाली चार ते पाच गाड्यांना धडक दिली. अपघाताच्या या घटनेनंतर रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. .शिवाई बसने धडक दिल्यानं दुचाकींसह काही गाड्यांचं नुकसान झालं आहे. अपघातामुळे परिसरात मोठा आवाज झाल्यानंतर प्रवासी आणि स्थानिकांमध्ये गोंधळ उडाला. या अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यावरून हटवण्यात आली आहेत..Badlapur Accident: २५० स्पीड, चार-पाच वेळा उलटून BMWचे पार्ट झाले वेगळे; वाढदिवशीच तरुणासह मैत्रिणीचा मृत्यू, अपघाताआधीचा VIDEO VIRAL.कासारवाडीहून पुण्याच्या दिशेनं येत असलेल्या शिवाई या एसटी महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसने दुचाकींना धडक दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पावसामुळे दुचाकीस्वार मेट्रो स्टेशनच्या खाली थांबले होते. त्यावेळी ओव्हरटेक करताना एसटी बसने गाड्यांना धडक दिली..प्राथमिक माहितीनुसार शिवाई या इलेक्ट्रिक बसच्या चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला. अपघाताचे फोटो समोर आले असून यात काही दुचाकींचे नुकसान झाल्याचं दिसत आहे. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.