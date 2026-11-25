Pune Crime News: पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात बुधवारी (२५ नोव्हेंबर) भरदुपारी एका तरुणावर पिस्तुलातून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न करत कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. मंदार मारुती किवळे (वय ३५, रा. कात्रज) असे हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. विशेष म्हणजे, चार दिवसांपूर्वीच तो एका खुनाच्या गुन्ह्यात जामिनावर कारागृहातून बाहेर आला होता. त्यामुळे या हल्ल्यामागे जुन्या खुनाच्या वादाची पार्श्वभूमी असल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये कात्रजमधील शुभम सुभाष चव्हाण याची हत्या झाली होती. या प्रकरणात मंदार किवळे याच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..न्यायालयाबाहेर सहा जणांचा मंदारवर हल्लाबुधवारी दुपारी सव्वाएक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मंदार किवळे न्यायालयीन कामकाजासाठी शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयात आला होता. कामकाजासाठी न्यायालयात उपस्थित राहिल्यानंतर तो आवाराबाहेर उभा असताना सहा हल्लेखोरांनी त्याला लक्ष्य केले. हल्लेखोरांनी दोन पिस्तुलांतून त्याच्यावर गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पिस्तुलातून गोळ्या सुटल्या नाहीत.गोळीबाराचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर हल्लेखोरांनी कोयत्यांचा वापर करत मंदारवर सपासप वार केले. त्यानंतर चौघेही घटनास्थळावरून पसार झाले. या हल्ल्यात मंदार गंभीर जखमी झाला असून, त्याला उपचारांसाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. न्यायालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे वकील, पक्षकार आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..नेमकं काय घडलं होतं २०२५ मध्ये?या हल्ल्याची पार्श्वभूमी एप्रिल २०२५ मधील शुभम सुभाष चव्हाण हत्या प्रकरणाशी जोडली जात आहे. २० एप्रिल २०२५ रोजी पुण्यातील कात्रज परिसरातील संतोषनगर येथे जागेच्या आणि आर्थिक व्यवहाराच्या वादातून २३ वर्षीय शुभम चव्हाण याची हत्या करण्यात आली होती. दोन गुंठे जमिनीच्या वादातून हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली होती.या प्रकरणात रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अमर साकोरे आणि त्याच्या दोन साथीदारांची नावे समोर आली होती. तिघांनी मिळून शुभमवर हल्ला केला होता. सुरुवातीला काठी, क्रिकेटचा स्टंप आणि लाकडी दांडक्याने त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर दगडानेही त्याला गंभीर जखमी करण्यात आले. या क्रूर मारहाणीत शुभमचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला होता, अशी माहिती आंबेगाव पोलिसांनी दिली होती..Pune Shivajinagar court Firing: पुण्यात शिवाजीनगर न्यायालयाबाहेर गोळीबार; कोयत्याने हल्ला, एकाचे दोन्ही हात छाटले.शुभमच्या कुटुंबाला बसला होता मोठा धक्काशुभमच्या हत्येनंतर त्याच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. शुभम कोणाशीही भांडण करत नसे, तो सर्वांशी प्रेमाने वागत असे. अशा व्यक्तीची इतक्या क्रूरपणे हत्या होईल, यावर विश्वास बसत नसल्याची भावना त्याच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली होती.या प्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी अमर साकोरे आणि त्याचे दोन साथीदार फरार झाले होते. त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांनी तीन विशेष पथके तयार केली होती. सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून आरोपींना लवकरच ताब्यात घेतले जाईल, असे पोलिसांनी त्यावेळी सांगितले होते..जुन्या हत्येच्या वादातून सूडाचा प्रयत्न?शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणात मंदार किवळे याच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात कारागृहात असलेला मंदार चार दिवसांपूर्वी जामिनावर बाहेर आला होता. बुधवारी तो न्यायालयात तारखेसाठी उपस्थित राहिला असताना त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे २०२५ मधील शुभम हत्या प्रकरणाचा बदला घेण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला असावा, असा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक पिस्तूल जप्त केले असून, हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके रवाना केली आहेत. या हल्ल्यामागील नेमके कारण आणि शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाशी त्याचा असलेला संबंध तपासातून स्पष्ट होणार आहे..Pune Shivajinagar Court attack: शिवाजीनगर कोर्टाबाहेरील हल्लेखोरांची ओळख पटली; पुणे पोलिसांकडून महत्त्वाचे अपडेट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.