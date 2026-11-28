पुणे : शिवाजीनगर न्यायालयासमोर वैमनस्यातून मंदार किवळे याच्यावर गोळीबार करत कोयत्याने वार केल्याप्रकरणात आणखी तिघांना गुन्हे शाखेच्या पथकाने इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव परिसरातून अटक केली. तिघे आरोपी कर्नाटकात पसार होण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यामुळे एकूण अटक आरोपींची संख्या १० झाली असून एका अल्पवयीन आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले आहे..कुमार शिवाजी गाडे (वय २५), हर्षद रमाकांत साबळे (वय २४), रोहित काशीनाथ धोंगडे (वय २२) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. किवळे याच्यावर वैमनस्यातून गोळीबार करून कोयत्याने वार करण्यात आल्याची घटना बुधवारी (ता. २५) दुपारी घडली होती. किवळे हा न्यायालयीन कामकाजासाठी आला होता. न्यायालयासमोरील रस्त्यावर त्याचा पाठलाग करून त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला..‘किवळे याच्यावर हल्ला करून आरोपी गाडे, साबळे, धोंगडे पसार झाले होते. तिघे जण खासगी प्रवासी बसमधून निघाले होते. त्यानंतर पुणे-सोलापूर महामार्गावर इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव परिसरात सापळा लावून तिघांना पोलिसांनी पकडले. तिघेही हडपसर भागातून खासगी प्रवासी बसमधून कर्नाटकातील हुमनाबाद येथे निघाले होते. पसार होण्याच्या तयारीत असताना तिघांना पाठलाग करून पकडले’, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त गौहर हसन यांनी दिली.या गुन्ह्यात यापूर्वी अक्षय चव्हाण (वय २०), अमोल चव्हाण (वय ४८), ओंकार ऊर्फ बाब्या पवार (वय १९), सत्यम मोरे (वय २५), सूरज मळेकर (वय २२), स्वप्नील गवळी (वय २८) आणि प्रथमेश दिपक येनपुरे (वय १९, रा. कात्रज) यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना दोन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..मंदार किवळे आणि साथीदारांनी आरोपी अक्षय चव्हाण याचा भाऊ शुभम याचा खून केला होता. भावाच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी अक्षयने साथीदारांच्या मदतीने हल्ल्याचा कट रचला होता. अक्षय याने मध्य प्रदेशातील उमराटी येथून पप्पीभाई याच्याकडून दोन पिस्तुले खरेदी केली होती. ही पिस्तुले खरेदी करण्यासाठी त्याने प्रथमेश येनपुरे याला उमराटीत पाठविले होते. या प्रकरणात एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.