पुण्यातील कात्रज परिसरात जागेच्या वादातून झालेल्या तरुणाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आणखी एका हत्येच्या प्रयत्नाची घटना घडल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. मागील वर्षी शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या मंदार किवळे याची पुण्यातील न्यायालयाच्या आवारात गोळ्या झाडून हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .यात तो गंभीर जखमी झाला असून त्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. चार ते पाच जणांच्या टोळक्याने मंदारवर आधी गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गोळ्या नेम चुकल्याने आरोपींनी त्याच्यावर कोयत्याने सपासप वार केले. या हल्ल्यात मंदार किवळे याचा गंभीर जखमी झाला. न्यायालयाच्या परिसरातच हा थरार घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. हा .Pune Crime News : पुण्यात दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला रक्तरंजित थरार; कोथरूडमध्ये तरुणाची कोयत्याने वार करून हत्या.कोण होता मंदार किवळे?मंदार किवळे हा कात्रज परिसरातील रहिवासी आहे. २०२५ मध्ये कात्रज येथील शुभम चव्हाण याची जागेच्या वादातून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील चार आरोपींपैकी मंदार किवळे हा एक होता. शुभम चव्हाण याच्या घराशेजारील जमिनीवरून त्याचा अमर साकोरे याच्यासोबत वाद सुरू होता. याच वादातून शुभम चव्हाण याला लाकडी बांबू आणि क्रिकेटच्या स्टंपने बेदम मारहाण करण्यात आली होती. या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला होता..या हत्येनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले होते. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंबेगाव पोलिसांनी तपासासाठी सहा पथके तयार केली होती. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपी सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. .Pune Crime : पुण्यात १७ वर्षांच्या मुलाची हत्या, पोलिसांनी भर पावसात काढली गुन्हेगारांची धिंड; मृताच्या आईने आरोपींना सर्वांसमोर चपलेने मारले.२४ तासांत आरोपींना अटकपोलिसांनी शोधमोहीम राबवत मोहोळ तालुक्यातील कामती परिसरात आरोपींचा माग काढला होता. त्यानंतर मंगळवेढा-सोलापूर महामार्गावरील समाधान हॉटेलसमोर चौघांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती..या प्रकरणात अमर दिलीप साकोरे (वय ४०), मंदार मारुती किवळे (वय ३५), गिरीष सुभाष वावरे (वय २६) आणि योगेश बाबुराव डोरे (वय ३५) यांना अटक करण्यात आली होती. मंदार किवळे हा चार दिवसांपूर्वी तुरुंगातून बाहेर आला होता. मात्र आता शुभमचा भाऊ अक्षय चव्हाण यानेच मंदारची हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. .दरम्यान, शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणातील आरोपी मंदार किवळे याची आता न्यायालयाच्या आवारातच भीषण हल्ला झाल्याने या घटनेमागील कारण काय, हल्लेखोर कोण होते आणि जुन्या हत्येच्या प्रकरणाचा या हल्ल्याशी काही संबंध आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..टार्गेट ऑन स्पॉट! वेळ ठरली, दिसला की तोडलाशुभम चव्हाण याच्या हल्ल्याला एक वर्षापेक्षा अधिक काळ उलटून गेला. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी चव्हाण यांचे याचा भाऊ अक्ष चव्हाण आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी यांनी या आधीच प्लॅन बनवायला सुरुवात केली होती. शुभमच्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी त्याच्या मारेकऱ्यांना संपवण्याचा डाव आखला. या प्रकरणात आरोपी असलेला मंदार किवळे हा चार ते पाच दिवसांपूर्वी जामीनावर तुरुंगातून बाहेर आला होता. किवळे हा बाहेर आल्या असल्याची माहिती आरोपींना मिळाली होती. त्यानुसार त्याच्यावर एक ते दोन दिवसांपासून आरोपींनी "ट्रॅप" लावला होता. किवळे हा न्यायालीन कामकाजासाठी आज शिवाजीनगर भागातील जात असताना दबा धरलेल्या आरोपींनी त्याच्यावर गोळीबार करत कोयत्याने वार केले. संबंधित आरोपींना शोधण्यासाठी स्थानिक पोलिसांसह गुन्हे शाखेचे पथक सुद्धा तयार करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.