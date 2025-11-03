Pune Police: पुण्यात पोलिसांचा धाक उरलाय की नाही? मद्यपींकडून पोलिसांनाच धक्काबुक्की

Pune Crime News: शिवाजीनगर न्यायालय मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात सहा जणांच्या टोळक्याने मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यात गोंधळ घालत पोलिस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करून गोंधळ घातल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .या प्रकरणी पोलिस अंमलदार अक्षय डिंडोरे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. नाना बापू नाईकनवरे (वय २४), सनी मुकेश नाईकनवरे (वय २२, दोघे रा. एसआरए वसाहत, विमाननगर), दक्षेश विठ्ठल कुरपे (वय २४, रा. वारजे जकात नाका), गणेश संजय तुपसौंदर (वय २२, रा. कसबा पेठ), विकी कारंडे (वय २४, रा. बराटे चाळ, कर्वेनगर) आणि सार्थक कदम अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री आरोपी शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाजवळील कामगार पुतळा परिसरात थांबले होते. त्यांनी दारू पिऊन आरडाओरडा करत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. याबाबत माहिती मिळताच पोलिस अंमलदार डिंडोरे घटनास्थळी पोहोचले. .Women's World Cup: पाकिस्तानची जर्सी घालून भारतीय संघाला वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी फुल सपोर्ट; चाहत्याचा Video Viral.पोलिस अंमलदार डिंडोरे यांनी आरोपींना समज देत शांत राहण्यास सांगितले. मात्र आरोपींनी पोलिस डिंडोरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्याला धक्काबुक्की करून शिवीगाळ केली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत सहाजणांना ताब्यात घेतले..Air India Flight: दिल्लीकडे येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात अचानक बिघाड; मंगोलियात इमर्जन्सी लँडिंग.पुण्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. मरामाऱ्या, खून, दरोडे नित्याचे झाले आहेत. त्यामुळे पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यातच आता थेट पोलिसांनाच धक्काबुक्की झाल्याने कायद्याचा धाक उरलाय की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. पुणे शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालून गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कठोर शासन करावं, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.