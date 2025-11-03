पुणे

Pune Police: पुण्यात पोलिसांचा धाक उरलाय की नाही? मद्यपींकडून पोलिसांनाच धक्काबुक्की

Pune Latest Crime News: पुण्यामध्ये सातत्याने गुन्हेगारीच्या घटना घडत आहेत. त्यातच आता थेट पोलिसांना धक्काबुक्की करण्यापर्यंतची मजत आरोपींची गेलीय. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
shivaji nagar police station pune

shivaji nagar police station pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Crime News: शिवाजीनगर न्यायालय मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात सहा जणांच्या टोळक्याने मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यात गोंधळ घालत पोलिस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करून गोंधळ घातल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com