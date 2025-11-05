पुणे

Pune Crime : कामगार पुतळा परिसरात मद्यधुंद टोळक्याची दहशत; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी सहा जणांना अटक

Six Arrested for Disorderly Conduct Near Shivajinagar Metro : शिवाजीनगर मेट्रो स्थानक परिसरात मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घालणाऱ्या सहा जणांच्या टोळक्याने पोलिस कर्मचाऱ्याला धक्काबुक्की करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी सहा आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शिवाजीनगर न्यायालय मेट्रो स्थानक परिसरात सहा जणांच्या टोळक्याने मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यात गोंधळ घालत पोलिस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली. याप्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करून गोंधळ घातल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

