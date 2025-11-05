Pune Crime : कामगार पुतळा परिसरात मद्यधुंद टोळक्याची दहशत; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी सहा जणांना अटक

पुणे : शिवाजीनगर न्यायालय मेट्रो स्थानक परिसरात सहा जणांच्या टोळक्याने मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यात गोंधळ घालत पोलिस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली. याप्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करून गोंधळ घातल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे..पोलिस अंमलदार अक्षय डिंडोरे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. नाना बापू नाईकनवरे (वय २४), सनी मुकेश नाईकनवरे (वय २२, दोघे रा. एसआरए वसाहत, विमाननगर), दक्षेश विठ्ठल कुरपे (वय २४, रा. वारजे जकात नाका), गणेश संजय तुपसौंदर (वय २२, रा. कसबा पेठ), विकी कारंडे (वय २४, रा. बराटे चाळ, कर्वेनगर) आणि सार्थक कदम अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..Ahmadpur Crime : अहमदपूर तालुक्यातील रुद्धा गावात पिता पुत्राचा अज्ञात हल्लेखोरांकडून निर्घुन खून.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री आरोपी शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाजवळील कामगार पुतळा परिसरात थांबले होते. त्यांनी दारू पिऊन गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. याबाबत माहिती मिळताच पोलिस अंमलदार डिंडोरे घटनास्थळी पोहोचले. .त्यांनी आरोपींना समज देत शांत राहण्यास सांगितले. मात्र आरोपींनी पोलिस अंमलदार डिंडोरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्याला धक्काबुक्की करून शिवीगाळ केली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.