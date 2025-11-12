Pune University Chowk : विद्यापीठ चौकात वाहनचालक ‘चक्रव्यूहात’, दिशादर्शक फलक नसल्याने गोंधळ; नागरिकांकडून कार्यवाहीची मागणी

शिवाजीनगर : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाण पुलाखाली दिशादर्शक फलक नसल्याने वाहनचालकांचा गोंधळ उडतो. त्यामुळे येथे त्वरित दिशादर्शक फलक लावण्याची गरज आहे. .या चौकातून बाणेर, शिवाजीनगर- गणेशखिंड, सेनापती बापट रस्ता आणि एनडीए-पाषाण रस्ता असे विविध महत्त्वाचे मार्ग जातात. मात्र, या ठिकाणी पुरेसे दिशादर्शक फलक नसल्याने ‘कोणता रस्ता कोणत्या दिशेने जातो’ हे वाहनचालकांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे वाहनचालक गोंधळात पडून अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे चौकात विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावावेत, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे.दररोज हजारो वाहनांची ये-जा असलेल्या या चौकात वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेचे योग्य नियोजन नसल्यानेही हा गोंधळ वाढत आहे. काही ठिकाणी रस्त्यावरील दिवे बंद आहेत. मेट्रो आणि रस्त्याचे काम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी साहित्य पडून आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिक व महापालिका अधिकारी आणि वाहतूक विभागाने संयुक्तपणे चौकाची पाहणी करून वाहतूक, रस्ते, विद्युत व्यवस्थापन करावे, अशी मागणी होत आहे..नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्याविद्यापीठ चौक ते एनडीए-पाषाण रस्त्यावर खड्ड्यांचे वाढते प्रामाणऔंधकडून येणारा रस्ता नूतनीकरणासाठी खडबडीत अवस्थेतप्राइड हाऊससमोर सातत्याने तुंबणारे चेंबरपरिसरात वारंवार उद््भवणारी वाहतूक कोंडी.Crime: संतापजनक! आधी वाद घातला, नंतर कुऱ्हाडीनं वार अन्... कलियुगी मुलाने वृद्ध पालकांना निर्घृणपणे संपवलं.आम्ही २०२० पासून विविध समस्यांना तोंड देत आहोत. अनगळवाडी येथील पार्वती नंदन गणपतीसमोरील रस्ता बंद केल्याने रहिवाशांची गैरसोय होते. मेट्रोचे कर्मचारी दिवसा रस्त्यावर पाणी सोडतात, त्यामुळे वाहनचालकांना चेंबर दिसत नाही. त्यामुळे विद्यापीठ चौकात कोंडी होते.- संजय जाधव, अध्यक्ष, चर्तु:शृंगी नागरिक कृती समिती.या ठिकाणाची पाहणी करून सर्व खड्डे दुरुस्त केले जातील. दिशादर्शक फलक लावण्याची जबाबदारी मुख्य खात्याकडे असेल, त्यामुळे त्यांना पत्र पाठवतो; आमच्या अधिकारात असेल तर आम्ही त्वरित फलक लावू.- तिमय्या जगले, सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.