Pune Crime: पुण्यात दुर्दैवी घटना! छळाला कंटाळून अभियंता महिलेसह दोघींची आत्महत्या, वाघोली-आव्हाळवाडी हादरले..

पुणे : माहेरहून पैसे आणण्यासाठी सासरच्या छळाला कंटाळून वाघोली आणि आव्हाळवाडी परिसरात दोन विवाहितांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी वाघोली पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना वाघोलीतील रविनंदा कॉयलाईट सोसायटीत १६ एप्रिल रोजी घडली. दहा लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी वारंवार शारीरिक व मानसिक छळ केल्याने संगणक अभियंता रचयिता अभिषेक गुप्ता (वय ३७) या विवाहितेने घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी तिचा पती अभिषेक सुरेशचंद्र गुप्ता (वय ३१) याला अटक करण्यात आली असून, इतर चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनायक आहिरे करत आहेत..दुसरी घटना आव्हाळवाडी (ता. हवेली) येथील शिवराज पार्कमध्ये १६ एप्रिल रोजी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास घडली. सोन्याची अंगठी आणि गाडीचे हप्ते फेडण्यासाठी तिच्याकडे पैशांची मागणी करण्यात येत होती. या सततच्या छळाला कंटाळून प्रतीक्षा जयसिंग कदम (वय २१) या विवाहितेने गळफास घेतला. याप्रकरणी तिचा पती जयसिंग मधुकर कदम (वय २९) याला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक अमोल काळे करत आहेत.