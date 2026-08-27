Pune Crime: श्रावणात दारू पिऊन घरी आला अन् मटणाची मागणी केली ; वडिलांच्या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू

पुणे : श्रावण महिन्यात दारू पिऊन घरी आल्यानंतर मांसाहारी जेवणाची मागणी केल्यावरून झालेल्या वादात वडिलांनी मुलाला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना वारजे माळवाडी परिसरात घडली. या मारहाणीत ३० वर्षीय महेश भागवत गायकवाड याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मारहाण करणारे वडील भागवत सूर्यभान गायकवाड (वय ६४) आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप असलेली आई पार्वती भागवत गायकवाड (वय ६०) यांना वारजे माळवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे..दारूच्या व्यसनामुळे पत्नीपासून विभक्तपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेदहा ते पहाटे चार वाजण्याच्या दरम्यान रामनगर परिसरात ही घटना घडली. फिर्यादी हे वारजे परिसरात पेंटिंगचे काम करतात. त्यांचे आई-वडील आणि लहान भाऊ महेश शेजारीच राहत होते. महेशचा सुमारे दहा वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. मात्र, तो कोणतेही कामधंदे करत नसल्याने आणि दारूच्या व्यसनामुळे त्याची पत्नी त्याला सोडून दोन मुलांसह माहेरी राहायला गेली होती. काही दिवसांपूर्वी दोघांचा घटस्फोटही झाला होता..Pune University: पेपरफुटी, भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात मोठा लढा; ‘आयसा’चा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल.पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर महेश एकटाच राहत होता. जेवणासाठी तो आई-वडिलांकडे जात असे. कामधंदा नसणे आणि सतत दारू पिऊन घरी येणे यामुळे त्याचे वडिलांसोबत वारंवार वाद होत होते. दारू प्यायल्यानंतर तो अनेकदा मांसाहारी जेवणाची मागणी करत असे. मात्र, सध्या श्रावण महिना सुरू असल्याने घरात मांसाहार केला जात नव्हता. त्यामुळे यापूर्वीही दोघांमध्ये अनेकदा वाद झाले होते..मटण कालवणाच्या मागणीवरून वाद२४ ऑगस्टच्या रात्री महेश नेहमीप्रमाणे दारू पिऊन घरी आला. त्याने जेवणासाठी मटणाचे कालवण करून देण्याचा हट्ट धरला. श्रावणामुळे घरात मांसाहार केला जात नसल्याचे त्याला सांगण्यात आले. मात्र, महेशने मटणाची मागणी कायम ठेवली. त्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले. यावेळी भागवत गायकवाड यांनी महेशच्या तोंडावर आणि डोक्यावर जोरदार मारहाण केली..या मारहाणीत महेशचा मृत्यू झाला. मुलाचा मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याची माहिती असतानाही आई पार्वती यांनी ही घटना इतरांच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. तसेच, पतीला वाचवण्यासाठी घटनास्थळावरील पुरावे नष्ट केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..महेशच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीवरून वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भागवत गायकवाड आणि पार्वती गायकवाड या दोघांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे पोलिसांकडून अधिक चौकशी सुरू आहे..Pune Metro: मेट्रो दिसतेय, पण सेवा सुरू होईना! आयटीयन्सचा संयम सुटला; उद्घाटनाची नवी तारीख समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.