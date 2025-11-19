पुणे

Sinhagad Road Traffic Jam : पुण्यातील सिंहगड रोडवर वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, ऑफिसच्या दिशेने निघालेल्यांना मनस्ताप

Traffic Jam on Pune’s Sinhagad Road Flyover : या वाहतूक कोंडीमुळे ऑफिसच्या दिशेने निघालेल्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे.
पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सिंहगड रोड मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी बघायला मिळते आहे. सिंहगड रोड उड्डाणपूल तसेच खालच्या रस्त्यावरही वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. अनेक मोठ्या प्रमाणात वाहनं इथं अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ऑफीसच्या दिशेने जाणाऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे.

