Sinhagad Road Traffic Jam : पुण्यातील सिंहगड रोडवर वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, ऑफिसच्या दिशेने निघालेल्यांना मनस्ताप

पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सिंहगड रोड मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी बघायला मिळते आहे. सिंहगड रोड उड्डाणपूल तसेच खालच्या रस्त्यावरही वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. अनेक मोठ्या प्रमाणात वाहनं इथं अडकून पडली आहेत. त्यामुळे ऑफीसच्या दिशेने जाणाऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी चार ते पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे शाळेत आणि ऑफीसमध्ये जाणाऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली आहे. जेसीबी बंद पडल्याने ही वाहतूक कोंडी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या वाहतूक कोडींबाबत अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .Pune land deal: मुंढवा जमीन गैर व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना क्लिन चीट, दोषी कोण? अहवालात काय म्हटलं?.खरं तर सिंहगड रोडवर सातत्याने वाहतूक कोंडी बघायला मिळते. काही दिवसांपूर्वी या रस्त्यावरील उड्डाणपूलदेखील सुरु झाला आहे. मात्र, तरीही या ठिकाणी वाहतूक कोंडी बघायला मिळते आहे. याठिकाणी चार ते पाच किलोमीटरपर्यंत वाहने अडकून पडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वाहतूक पोलीस या ठिकाणी दाखल झाले असून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.