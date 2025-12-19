Sinhagad Fort Exhibition : सिंहगडावर शिवकालीन वैभवाचा जागर; ९९ दुर्ग प्रतिकृतींचे भव्य प्रदर्शन!

खडकवासला : सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान, सिंहगड विभाग यांच्या वतीने सिंहगडावर तीन तोफगाड्यांच्या लोकार्पणानिमित्त ९९ दुर्ग प्रतिकृतींचे भव्य प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. प्रदर्शन दि. १९, २० व २१ डिसेंबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सिंहगडावरील अमृतेश्वर भैरव मंदिर परिसरात आयोजित केले आहे..या प्रदर्शनातील दुर्गाच्या प्रतिकृती फॉम शीटपासून साकारण्यात आल्या आहेत. यासाठी पुण्यातील खडकी येथील मानाचा दुसरा गणपती, मधला बाजार मित्र मंडळ यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. शुक्रवारी दि. १९ रोजी प्रदर्शनाचे उद्घाटन करून सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या पुणे जिल्ह्यातील दुर्गसेवकांच्या हस्ते विधिवत पूजन करण्यात आले..डोंबिवलीतील ४० विद्यार्थ्यांची शिवसृष्टी व सज्जनगड सहल.शिवइतिहास जपण्यासाठी व पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे मत समीर जाधवराव यांनी व्यक्त केले. रावसाहेब माने सरकार यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती होती. शिवकालीन दुर्गवैभव, तोफखान्याचे महत्त्व व गड- किल्ल्यांचे ऐतिहासिक मोल या प्रदर्शनातून प्रभावीपणे मांडले आहे. त्यामुळे शिवप्रेमी, इतिहासप्रेमी व पर्यटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. या उपक्रमाचे आयोजन आरती गायकवाड, गिरीश झगडे, प्रसाद भोकरे, पांडुरंग महाडिक, राकेश गायकवाड, हनुमंत शिंदे, सुशांत मोकाशी, अजय मोरे व विशाल बेलसरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.