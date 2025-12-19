पुणे

Sinhagad Fort Exhibition : सिंहगडावर शिवकालीन वैभवाचा जागर; ९९ दुर्ग प्रतिकृतींचे भव्य प्रदर्शन!

Heritage Event : सिंहगडावर आयोजित ९९ दुर्ग प्रतिकृतींच्या प्रदर्शनातून शिवकालीन गड-किल्ल्यांचे वैभव प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे. शिवप्रेमी, इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांकडून या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
खडकवासला : सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान, सिंहगड विभाग यांच्या वतीने सिंहगडावर तीन तोफगाड्यांच्या लोकार्पणानिमित्त ९९ दुर्ग प्रतिकृतींचे भव्य प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. प्रदर्शन दि. १९, २० व २१ डिसेंबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सिंहगडावरील अमृतेश्वर भैरव मंदिर परिसरात आयोजित केले आहे.

