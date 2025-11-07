पुणे

Pune Traffic : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलावर रिक्षा-कारचा तिहेरी अपघात! मोठी वाहतूक कोंडी, नागरिक हैराण

Accident on Sinhagad Road Flyover : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलावर रिक्षा आणि दोन कार यांच्यात अपघात; कोणतीही जीवित हानी नाही, मात्र वाहतूक कोंडीचा सामना.
Accident on Sinhagad Road Flyover

Accident on Sinhagad Road Flyover

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलावर रिक्षा आणि दोन कार यांच्यामध्ये अपघात झाला. सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही; मात्र वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागला.

accident
Traffic
sinhagad
pune traffic
traffice

