Pune Traffic : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलावर रिक्षा-कारचा तिहेरी अपघात! मोठी वाहतूक कोंडी, नागरिक हैराण

सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलावर रिक्षा आणि दोन कार यांच्यामध्ये अपघात झाला. सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही; मात्र वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागला..सिंहगड रस्ता येथे राजाराम पूल विठ्ठलवाडी ते वडगाव येथील फन टाईम थिएटर दरम्यान असणाऱ्या उड्डाण पुलावर हा अपघात झाला. सर्व वाहने राजाराम पुलाकडून वडगावच्या दिशेने निघाली होती. मात्र, रिक्षा आणि दोन कार मध्ये सायंकाळी सातच्या सुमारास अपघात झाला. .Kothrud Crime : गुन्हेगारांना आमचा पाठींबा नाही, आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी ईडीमार्फत कारवाई करा : चंद्रकांत पाटील.सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही. परंतु वाहतुकीचा वेग मंदावल्याने पुलावर वाहतूक कोंडी झाली. उड्डाण पुलावर भा. द. खेर चौकाच्या वरील भागात म्हणजे आनंद नगर चौकाच्या वर हा अपघात झाला..सिंहगड वाहतूक पोलिसांच्या वतीने पोलीस कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातातील दोन्ही वाहने बाजूला काढून पुढील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. वाहतूक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजकुमार बरडे यांनी दिली.