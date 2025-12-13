धायरी : सिंहगड रस्ता परिसरातील महापालिकेच्या कै. मुरलीधर लायगुडे रुग्णालयात कोरोनाकाळात उभारलेला ‘मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट’ आज धुळ खात पडून आहे. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेली ही सुविधा निष्क्रिय अवस्थेत आहे. या प्लांट परिसरात झाडी उगवली असून गंजलेले उपकरण, तुटलेल्या अवस्थेतील कुंपण हे सर्व प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा पुरावा देत आहे. यासोबतच प्लांटच्या वापर, ऑडिट रिपोर्ट आणि चालू-बंद नोंदवही सार्वजनिक नाही. त्यामुळे पारदर्शकतेचा मुद्दा अधिक गंभीर ठरतो..या रुग्णालयात जून २०१६ पासून ओपीडी सुरू होती, त्यानंतर २०२२ पासून प्रसूतीगृह (इनडोअर) रुग्णालय सुरू झाले. या रुग्णालयावर समर्थनगरपासून ते दळवीवाडीपर्यंतचा भाग अवलंबून आहे. या भागाच्या लोकसंख्यानुसार ओपीडीसाठी ६ परिचारीका आवश्यक आहेत, परंतु दवाखान्यात सध्या पाच परिचारीका उपलब्ध आहेत.या रुग्णालयाचा दुसरा मजला खासगी संस्थेला देण्यात आल्याने खासगीकरणाचा मार्ग खुला केला जातोय का, अशी चर्चा परिसरात आहे. सिंहगड रस्ता परिसरातील राजाराम पूल ते खडकवासला या परिसरादरम्यान हे महापालिकेचे एकमेव मोठे रुग्णालय आहे. हजारो नागरिक उपचारासाठी या रुग्णालयावर अवलंबून आहेत. अशा स्थितीत ऑक्सिजन प्लांट वापरात नसणे आणि शुल्क आधारित सेवा वाढण्याची भीती यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे. रुग्णालयाच्या आवारात पडून असलेल्या खाटा, गाद्या, लोखंडी उपकरणांचा राडारोडा व स्वच्छतेचा अभाव डेंग्यू, चिकनगुनियासारख्या आजारांना आमंत्रण देतो. प्लांटबाबत उचित माहिती फलक प्रवेशद्वारावर का नाही, असा प्रश्न वडगावचे रहिवासी अवधूत देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे..Nashik Crime : नाशिक खून प्रकरण: गोवर्धन शिवारातील मर्डर मिस्ट्री उलगडली! एकास बिहारमधून, दुसऱ्यास उत्तर प्रदेशमधून अटक.रुग्णालयाबद्दल२ (ओपीडी व आयपीडी) रुग्णालयात कार्यरत विभागडॉक्टर : ४,परिचारिका : ५, इतर : १४विभागानुसार कर्मचारी संख्याडॉक्टर : ४,परिचारिका : ५, आया : ४प्रसूती गृहासाठी (इनडोअर) कर्मचारी संख्या.उपलब्ध सुविधा बाह्यरुग्ण विभाग, गरोदर माता तपासणी, प्रसूतिपश्चात सेवा, लहान मुलांचे लसीकरण, जनरल आरोग्य शिबिर, दवाखान्यातील कार्यक्षेत्रातील मधुमेह व ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांचे औषधे वाटपइतर उपचार सुरू करण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर व आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होते.आरोग्य विभागाकडून सामान्य प्रशासनाला अतिरिक्त मनुष्यबळ भरतीसाठी औपचारिक पत्र पाठवलेले आहे. आवश्यक मनुष्यबळ मिळाल्यास अनेक बंद सुविधा तत्काळ सुरू करता येतील. ऑक्सिजन प्लांटही अंतर-बाह्य रुग्ण विभाग नसल्याने सध्या कार्यरत नाही. परंतु आवश्यक तंत्रज्ञ, ऑपरेटर आणि वैद्यकीय टीम उपलब्ध झाल्यास प्लांट सुरू करण्यास तयार आहोत.- डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.