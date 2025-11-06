Sinhagad Road Traffic : नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कारवाई; सिंहगड रस्त्यावर नागरिकांच्या तक्रारींनंतर वाहतूक पोलिसांची मोहीम

धायरी : सिंहगड रस्त्यावर वाढत्या वाहतूक कोंडीसाठी जबाबदार ठरत असलेल्या काही रिक्षा चालकांवर सिंहगड वाहतूक पोलिस विभागाने धडक कारवाई केली आहे. हिंगणे, धायरी फाटा, नवले पूल, वडगाव बुद्रुक, आनंदनगर आणि माणिकबाग परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारींनंतर ही मोहीम राबवण्यात आली असून नियमभंग करणाऱ्या अनेक रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली..वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणारे प्रकार जसे की रस्त्याच्या मध्यभागी थांबून प्रवासी घेणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक करणे, मीटर न लावणे, ठराविक स्टँडच्या बाहेर प्रवासी घेणे, नो-एंट्रीत प्रवेश करणे, वाहन चालवताना मोबाईल वापरणे, सिग्नल तोडणे तसेच विनापरवाना वाहन चालवणे अशा विविध नियमभंगांवर कारवाई करण्यात आली..Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावरील खून प्रकरणातील 'त्या' अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी.सिंहगड रोड वाहतूक विभाग अंतर्गत जड वाहतूक, ऑटो रिक्षा आणि ट्रॅव्हल्स खासगी बसेस यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून विशेष मोहीम राबवण्यात आली आहे. या मोहिमेत जड वाहतूक ८५ प्रकरणे, ऑटोरिक्षा २१४ प्रकरणे, खासगी वाहने ६७ प्रकरणे यावर एकूण ६१,२०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून पुढील काळात कारवाई अधिक वाढवली जाणार आहे..वाहतुकीचा वेग सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या तक्रारींना प्रतिसाद देण्यासाठी आम्ही या परिसरात नियमित कारवाई करत आहोत. नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई पुढेही सुरू राहील.-सुनील गवळी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सिंहगड वाहतूक विभाग.दररोज सकाळ-संध्याकाळ रिक्षा रस्त्याच्या मध्यभागी उभ्या राहतात. त्यामुळे ट्रॅफिक जाम आणि आवाजाचा त्रास वाढतो. पोलिसांनी कारवाई सुरू केल्याने वाहतुकीत थोडी शिस्त दिसायला लागली आहे.-श्रीनिवास आखाडे, स्थानिक नागरिक, सिंहगड रस्ता परिसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.