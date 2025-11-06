पुणे

Sinhagad Road Traffic : नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कारवाई; सिंहगड रस्त्यावर नागरिकांच्या तक्रारींनंतर वाहतूक पोलिसांची मोहीम

Traffic Police Cracks Down on Auto-Rickshaw Violations : सिंहगड रस्ता वाहतूक पोलीस विभागाने धायरी फाटा, नवले पूल परिसरातील वाहतूक कोंडीस जबाबदार असणाऱ्या रिक्षाचालकांसह जड वाहने आणि खासगी बसेसवर धडक कारवाई करत नियमभंग करणाऱ्यांकडून ₹६१,२०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धायरी : सिंहगड रस्त्यावर वाढत्या वाहतूक कोंडीसाठी जबाबदार ठरत असलेल्या काही रिक्षा चालकांवर सिंहगड वाहतूक पोलिस विभागाने धडक कारवाई केली आहे. हिंगणे, धायरी फाटा, नवले पूल, वडगाव बुद्रुक, आनंदनगर आणि माणिकबाग परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारींनंतर ही मोहीम राबवण्यात आली असून नियमभंग करणाऱ्या अनेक रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

