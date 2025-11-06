Pune News : सिंहगड रस्तावासीय नाट्यगृहापासून वंचित, काम २०१६ पासून रखडलेले; परिसरातील नागरिकांत नाराजी

सिंहगड रस्ता : एकीकडे पाच नोव्हेंबर मराठी रंगभूमी दिन साजरा होत असताना सिंहगड रस्ता परिसरातील नाट्य रसिक मात्र या सगळ्यापासून वंचित आहेत. सिंहगड रस्त्याला माणिक बाग येथे महापालिकेचे नाट्यगृहाचे काम २०१६मध्ये हे काम सुरू झाले मात्र, अद्यापही हे काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. .नाट्यगृहासाठी ३५ कोटी रुपये प्रस्तावित होते. त्यानंतर १७ कोटी आणि दोनदा अडीच-अडीच कोटी अशी एकूण २२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नाट्यगृहाची आसन क्षमता ८०० हून अधिक आहे. या इमारतीत दोन मजली वाहनतळ, रंगमंच, कलादालन अशी विविध सोयीसुविधा करण्यात आल्या आहे. परंतु, ही कामे अपूर्ण आहेत..जानेवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी या जागेची पाहणी करून नाट्यगृह सुरू होईल असे आश्वासन दिले होते प्रत्यक्षात मात्र नाट्यगृहाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान नाट्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाट्यगृह सुरू होण्यासाठी या ठिकाणी भेट दिली. संबंधित अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणांशी चर्चा करून काही सूचना देण्यात आल्या. परंतु, त्यापुढेही कोणतेच काम झाले नाही. अद्यापही नाट्यगृहाचे काम पुढे सरकले नाही. हे काम अपूर्णच आहे..Ahilyanagar Crime :'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर चोरणारी टोळी जेरबंद'; नऊ ट्रॅक्टर, दोन दुचाकीसह ७२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत.५ नोव्हेंबर १८४३ रोजी विष्णुदास भावे यांनी सांगलीमध्ये ''सीता स्वयंवर'' हे पहिले नाटक सादर केले. त्या स्मरणार्थ हा दिवस मराठी रंगभूमी दिन म्हणून साजरा केला जातो, असे असताना सिंहगड रस्त्यावरील नाट्य रसिकांना मात्र नाट्यगृहाअभावी सांस्कृतिक भूक भागविणे शक्य होत नाही. येथील काम का रखडले आहे? असा प्रश्न नाट्य कलावंत नीलेश घोडके, वृषाली देशपांडे, सुप्रिया जमदाडे इत्यादी कलाकारांनी केला आहे..नाट्यगृहाच्या एकूण कामापैकी ६० टक्के काम झाले आहे. यामध्ये स्थापत्य विभागातील ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित विद्युत विषयक आणि इतर स्थापत्य विभागातील कामे अद्याप बाकी आहेत. नाट्यगृहाचे काम डिसेंबर २०२६पर्यंत पूर्ण होईल.-तेजस गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता, भवन रचना विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.