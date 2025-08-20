Pune Traffic : सिंहगड रस्तावासीयांना पुन्हा मनस्ताप; पाऊस, प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वाहतूक कोंडी

सिंहगड रस्ता : दोन दिवसांपासून होत असलेल्या जोरदार पाऊस आणि अचानक उद्भवलेल्या रस्त्याच्या कामांमुळे सिंहगड रस्ता परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती. विठ्ठलवाडी परिसरात महापालिकेने अचानक काम सुरू केले. त्यामुळे प्रकाश इनामदार चौकात वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. .महापालिकेच्या नियोजन शून्यतेमुळे सिंहगड रस्तावासीयांना नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा कोंडीचा सामना करावा लागला. सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलाच्या उद्घाटनाची तारीख अद्याप निश्चित नसताना विश्रांतीनगर येथील प्रकाश इनामदार चौकातील दुभाजक अचानक बंद करण्यात आला. हे काम सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत सुरू होते. पुलाखालच्या एका बाजूला दुभाजक टाकण्याचे, तर दुसऱ्या बाजूला पादचारी मार्गाचे काम सुरू होते. यामुळे येथे सर्व बाजूंनी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन नागरिकांना सकाळच्या घाईच्या वेळेतच कोंडीचा सामना करावा लागला..माणिकबाग, आनंदनगर, हिंगणे या भागातून येणारी वाहने तुकाईनगर, दामोदरनगर, महादेवनगर, आनंद विहार, विश्रांतीनगर या भागातून कालवा रस्त्याने येणारी वाहने आणि राजाराम पुलाकडून हिंगणे अथवा विश्रांतीनगरच्या दिशेने जाणारी वाहने अशी सर्वच वाहने त्या ठिकाणी एकत्र आल्याने कोंडीत भर पडली. सोबतच कालवा रस्त्यावरून येणाऱ्या वाहनांना इनामदार चौकात अडथळा झाल्याने थेट दामोदरनगरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलिस अंमलदार सुहास हजारे, उमेश तिकोळे, अमित पुजारी, श्रीकांत सरगर व महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी विश्रांतीनगरच्या चौकातील दगड बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली..असा झाला परिणामइनामदार चौकात नागरिकांची त्रेधातिरपीटचाकरमान्यांना कार्यालयात जाण्यास उशीरकोंडीमुळे कालवा रस्त्यावरील वाहतूकही विस्कळितमहादेवनगरपर्यंत वाहनांच्या रांगारस्त्यावरील कामामुळे चारचाकी चालकांची तारांबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.