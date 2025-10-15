पुणे

Smart Village Pune: काटेवाडी, सोरतापवाडी होणार स्मार्ट; ‘एआय’ आधारित शेती अन्‌ आरोग्यसेवांचा लाभ

AI Agriculture: काटेवाडी आणि सोरतापवाडी गावांना स्मार्ट डिजिटल व्हिलेजमध्ये रूपांतरित करून शेतकरी, आरोग्य व हवामान सेवांमध्ये सुधारणा. एआय, ड्रोन व डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधारित व्हावे, तसेच शेती, आरोग्य व हवामानाशी संबंधित अचूक माहिती मिळावी, यासाठी पुणे जिल्हा परिषद आणि खासगी कंपन्यांच्या संयुक्त पुढाकारातून दोन गावे ‘स्मार्ट डिजिटल व्हिलेज’ म्हणून विकसित केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली. काटेवाडी आणि सोरतापवाडी ही दोन गावे स्मार्ट केली जाणार आहे.

