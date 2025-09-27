पुणे

Pune News : सदनिकांची आता पूर्ण मालकी; प्रॉपर्टी कार्ड, सात ‘ड’चा उतारा स्वतंत्र मिळणार

Society Ownership : पुणेतील सोसायटी सदनिकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा पुढे, यामुळे मालकी हक्काची खात्री आणि व्यवहार पारदर्शक होतील.
Property Card

Property Card

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील सोसायट्यांमधील प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड (पुरवणी मिळकत पत्रिका), तर ग्रामीण भागातील सोसायट्यांमधील रहिवाशांना स्वतंत्र सात ‘ड’चा उतारा, असा कायदेशीर मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Property Tax
society
Bank of Maharashtra
property lease
Property Card

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com