पुणे

Pune Accident: ससूनमधून परतले, जेवणासाठी महामार्गावर उतरले; काही क्षणांतच सहाय्यक फौजदारावर काळाचा घाला, अज्ञात वाहनाची धडक अन्..

Uruli Kanchan Police Officer Dies After Highway Vehicle Hit: कर्तव्यावरून परतताना दुर्दैवी अंत; महामार्गावर जेवणासाठी उतरलेल्या सहाय्यक फौजदाराचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू, चालक फरार
Uruli Kanchan Police Assistant Police Sub Inspector Ganesh Dabhade Dies in Pune Solapur Highway Road Accident

Uruli Kanchan Police Assistant Police Sub Inspector Ganesh Dabhade Dies in Pune Solapur Highway Road Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर रस्ता ओलांडत असलेल्या उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकाला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली.या अपघातात सहाय्यक फौजदाराचा जागीच मृत्यू झाला.शुक्रवारी (ता.१८) रात्री साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास उरुळी कांचन (ता.हवेली) हद्दीतील श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयासमोर घडली.

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