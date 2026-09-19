Pune Accident: ससूनमधून परतले, जेवणासाठी महामार्गावर उतरले; काही क्षणांतच सहाय्यक फौजदारावर काळाचा घाला, अज्ञात वाहनाची धडक अन्..

उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर रस्ता ओलांडत असलेल्या उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकाला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली.या अपघातात सहाय्यक फौजदाराचा जागीच मृत्यू झाला.शुक्रवारी (ता.१८) रात्री साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास उरुळी कांचन (ता.हवेली) हद्दीतील श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयासमोर घडली. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.गणेश रतन दाभाडे (वय-४९,रा.सासवड,ता.पुरंदर) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या सहायक फौजदाराचे नाव आहे.या अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळी न थांबता पसार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.त्यांच्या अचानक निधनाने पोलीस ठाण्यासह परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याबाबत पोलिस शिपाई आशिष संजय उल्हाळकर यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,उरुळी कांचन येथील पांढरस्थळ परिसरात शुक्रवारी सकाळी पाण्यात वाहत आलेल्या एका अज्ञात तरुणाचा मृतदेह आढळून आला होता.या मृतदेहाचे ससून रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी पोलिस शिपाई आशिष उल्हाळकरबरोबर पुण्यातील ससून रुग्णालयात गेले होते. मृतदेहाची ओळख पटली नसल्याने तो रुग्णालयाच्या शवागृहात ठेवण्यात आला.त्यानंतर दोघे रात्री उशिरा सरकारी दुचाकीवरून उरुळी कांचनकडे येत होते..उरुळी कांचन जवळ आल्यानंतर दाभाडे यांनी जेवण केले नसल्याचे सांगितले आणि ते पुणे-सोलापूर महामार्गावर श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयाजवळ उतरले व रस्ता ओलांडून ते जेवणासाठी एकटेच निघाले होते.त्यावेळी पुणे-सोलापूर महामार्गावर दाभाडे यांना अज्ञात वाहनाने धडक दिली.या धडकेत वाहनाचे चाक त्यांच्या अंगावरून गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली.दाभाडे हे बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले.त्यांना तातडीने उरुळीकांचन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. मात्र,डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर त्यांना मृत घोषित केले.अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाचा आणि चालकाचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.त्यांच्या पश्चात पत्नी,दोन मुली, असा परिवार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rसहाय्यक फौजदार गणेश रतन दाभाडे यांनी पुणे ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील पौड,भोर, सासवड,जेजुरी,उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात कर्तव्य बजावले आहे.शांत,शिस्तप्रिय,मनमिळाऊ आणि कर्मचाऱ्यांना सदैव प्रोत्साहन देणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख होती.त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच उरुळी कांचन पोलीस व विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी शोक व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.