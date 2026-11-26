लोणी काळभोर : अक्कलकोट, गाणगापूर आणि तुळजापूर येथे देवदर्शन करून घरी परतणाऱ्या कुटुंबाच्या कारचा पुणे-सोलापूर महामार्गावर उभ्या असलेल्या ट्रकला अपघात झाला. या अपघातात शिवाजी सखाराम होजगे (वय ५८) यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचा मुलगा राहुल होजगे गंभीर जखमी झाला. कारमधील रोहित होजगे आणि सुनंदा होजगे यांना किरकोळ दुखापत झाली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.या प्रकरणी ट्रकचालक रियाज इस्माईल शेख (वय ४३, रा. आंबेगाव बुद्रुक, पुणे) याच्याविरोधात लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रोहित शिवाजी होजगे (वय २८, रा. सावंतवाडी महागाव, ता. मावळ) यांनी फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होजगे कुटुंब २१ नोव्हेंबर रोजी वॅगनआर कारने देवदर्शनासाठी गेले होते. देवदर्शन आटोपून २२ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी अक्कलकोट येथून ते घरी परतत होते. २३ नोव्हेंबर रोजी पहाटे पावणे दोनच्या सुमारास लोणी काळभोर हद्दीतील राजेंद्र पेट्रोल पंपासमोर त्यांच्या कारची महामार्गावर उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून धडक बसली..दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ट्रक कोणतेही पार्किंग लाईट किंवा सिग्नल न लावता महामार्गावर उभा होता. त्यामुळे कारचालक राहुल याला ट्रकचा अंदाज आला नाही. कार ट्रकच्या मागील बाजूस धडकून डाव्या बाजूला अडकली. यामध्ये डाव्या बाजूला बसलेल्या शिवाजी होजगे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अपघातानंतर नागरिकांनी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली. जखमींना विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी शिवाजी होजगे यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. राहुल यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले.या अपघातास ट्रकचालकाची निष्काळजी कारणीभूत असल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. त्यानुसार शेख याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोणी काळभोर पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.