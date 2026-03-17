Pune Solapur Highway Accident : टायर फुटून क्रूझर थेट ट्रकवर आदळली, तिघांचा जागीच मृत्यू; गाडीचा चुराडा

पुणे सोलापूर महामार्गावर इंदापूरजवळ क्रूझर गाडीने ट्रकला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. मंगळवारी सकाळी लोणी देवकरजवळ क्रूझर गाडीचाटायर फुटला आणि गाडी समोरून येणाऱ्या ट्रकवर आदळली. अपघात इतका भीषण होता की क्रूझरच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला होता. Maharashtra Highway Accident Pune Solapur Road Crash Leaves Three Dead.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, इंदापूरमध्ये लोणी देवकरजवळ पुणे सोलापूर महामार्गावर क्रूझर गाडीचा टायर फुटून भीषण अपघात झाला. क्रूझर समोरून येणाऱ्या टर्कवर आदळल्यानं झालेल्या या अपघातात तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलिसांनी क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली. तर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..ICUत उंदराने कुरतडला हात, १२ तासांत महिला रुग्णाचा मृत्यू; रुग्णालयाने डॉक्टरसह नर्सवर केली कारवाई.क्रूझरमधून तिघे जण प्रवास करत होते. तिघेही लोणी देवकर इथं एमआयडीसीमध्ये खासगी कंपनीत काम करत असल्याची माहिती समोर आलीय. अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास कऱण्यात येत आहे. गाडीचा टायर फुटल्यानंतर गाडी दुभाजक ओलांडून समोरून येणाऱ्या ट्रकला धडकली. अपघात इतका भीषण होता की घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. क्रूझर गाडीचा यात चुराडा झाला आहे..अमरावतीत बापलेकीचा अपघातात मृत्यू, बहीण गंभीर जखमीअमरावती : अमरावतीत मध्यरात्रीच्या सुमारास एमआयडीसी महामार्गावर 'हीट अॅण्ड रन'ची घटना घडली. अमरावतीवरून पुणे येथे जाण्याकरिता ट्रॅव्हल्समध्ये बसवून देण्यासाठी दोन मुलींना घेऊन निघालेल्या वडिलांच्या दुचाकीला कारने धडक दिली. या भीषण अपघातात बापलेकीचा मृत्यू झाला, तर एक मुलगी गंभीर जखमी आहे.