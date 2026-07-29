Pune Fire: वरवंडमध्ये भीषण आग! चारचाकी गॅरेज व बॅटरी दुकान जळून खाक; सुमारे एक कोटींचे नुकसान

-अमर परदेशीवरवंड: (ता.दौंड) येथे चारचाकी वाहनाच्या एका गॅरेज व बाजूच्या एका बॅटरी दुकानाला मंगळवारी (ता.२८) रोजी रात्री नऊ वाजता भीषण आग लागली. या आगीच्या घटनेत गॅरेज मधील दुरुस्तीसाठी आलेली तीन ते चार चारचाकी वाहने,एक दुचाकी, ऑइल ने भरलेले बॅलर,वाहनाच्या बॅटऱ्या आदी साहित्यासह अंदाजे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.आग विझवण्यासाठी तीन अग्निशमन वाहने पाचारण करण्यात आले होते. कित्येक तासानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. दरम्यान आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. पुणे सोलापूर महामार्गावर वरवंड हद्दीत रस्त्यालगत काही व्यावसायिक दुकाने आहेत. त्यामध्ये सुसज्ज व मोठ्या आकाराचे चार चाकी वाहनाचे गॅरेज आहे. रात्री नऊ ते साडेनऊच्या सुमारास गॅरेजला अचानक आग लागली. काही वेळातच या अग्नीने रुद्र अवतार धारण केला. संपूर्ण गॅरेज आगीच्या भक्षस्थानी पडले. .बाजूला असणाऱ्या एका बॅटरीच्या दुकानातही आगिने शिरकाव केला. जमा झालेल्या नागरिकांनी तत्काळ याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. अग्निशामक दलाचा पाण्याने भरलेला एक बंब घटनास्थळी दाखल झाला. मात्र, तोपर्यंत आगीच्या विळख्यात संपूर्ण गॅरेज अडकले. आतील चार चाकी वाहनांनी पूर्णता पेट घेतला. ऑइलचे बॅलर एका पाठोपाठ फुटण्याचे आवाज येत होते. एका अग्निशामक बंबातून निघणाऱ्या पाण्याच्या फवाऱ्याने आग आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. त्यानंतर आणखीन तीन अग्निशामक बंबाला पाचरण करण्यात आले. .आगीचे लोळ पाहून संबंधित गॅरेज मालकाचे नातेवाईक व कर्मचाऱ्यांनी मोठा आक्रोश केला. आगीत दुरुस्तीसाठी आलेल्या तीन वाहनांचा अक्षरशः सांगाडा राहिला. दुचाकीही पूर्णता जळून खाक झाली. दुकानातील बॅटऱ्या ह्याही आगीच्या भक्षस्थानी पडल्याने मोठे नुकसान झाले. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.आग आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने अखेर नागरिकांनी जेसीबी ने दुकान व गॅरेजचे शटर उचकटले. त्यानंतर अग्निशामक दलाने त्यामध्ये पाण्याचा वर्षाव केला. अग्निशामक दलाच्या अथक प्रयत्नानंतर अखेर आग आटोक्यात आली. दरम्यान या आगीमध्ये तब्बल एक कोटी रकमेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज गॅरेजमधील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला. यवत पोलिसांनी व नागरिकांनी घटनास्थळी हजर राहून आग विझवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन व नियोजन केले. पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणात आणली. रात्री उशिरापर्यंत आग विझवण्याचे काम सुरू होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.