पुणे-सोलापूर महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत बैठक

लोणी काळभोर, ता. २ : पुणे-सोलापूर उन्नत महामार्गासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाच्या मोजणीबाबत हडपसर ते उरुळी कांचन परिसरातील शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या समवेत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. राहुल शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत जुन्या संपादनातील त्रुटी आणि मोबदल्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
सन २००४ मधील जमीन संपादनाची प्रक्रिया काही ठिकाणी चुकीची झाल्याचे आणि अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला न मिळाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. नव्या संपादनाची हद्द कशी निश्चित होणार आणि मोबदला किती मिळणार, यावरही सविस्तर चर्चा झाली. प्रत्येक गावात स्वतंत्र बैठक घेऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच मोजणी प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही आणि प्रत्येकाला योग्य मोबदला मिळेल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रकल्प अधिकारी विठ्ठल उदमले यांचीही भेट घेऊन नवीन नोटिसा देण्याची मागणी केली. बैठकीस माजी नगरसेवक शिवाजी पवार, कुंजीरवाडीचे माजी सरपंच सचिन तुपे, संभाजी हाके, विजय कोद्रे, चंद्रकांत शेवाळे, शेवाळेवाडीचे माजी सरपंच बाळासाहेब मोरे, लोणी काळभोरचे माजी उपसरपंच राजेंद्र काळभोर यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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