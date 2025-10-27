पुणे

Pune Traffic Jam: हडपसर उरुळी कांचन महामार्गावर ‘ट्रॅफिक जॅम’चा कहर; बेशिस्त वाहनचालकांचा अराजक कारभार!

Heavy traffic jams: पुणे-सोलापूर महामार्गावरील हडपसर ते उरुळी कांचन शहराच्या वाहतूक कोंडीला बेशिस्त वाहतूक कारणीभूत ठरत आहे. कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर, थेऊरफाटा, उरुळी कांचन येथे कमालीची वाहतूक कोंडी होती.
Pune Traffic Jam

Pune Traffic Jam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे-सोलापूर महामार्गावरील हडपसर ते उरुळी कांचन शहराच्या वाहतूक कोंडीला बेशिस्त वाहतूक कारणीभूत ठरत आहे. कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर, थेऊरफाटा, उरुळी कांचन येथे कमालीची वाहतूक कोंडी होती.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
uruli kanchan
traffic Police
Hadapsar
pune traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com