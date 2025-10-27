Pune Traffic Jam: हडपसर उरुळी कांचन महामार्गावर ‘ट्रॅफिक जॅम’चा कहर; बेशिस्त वाहनचालकांचा अराजक कारभार!

पुणे-सोलापूर महामार्गावरील हडपसर ते उरुळी कांचन शहराच्या वाहतूक कोंडीला बेशिस्त वाहतूक कारणीभूत ठरत आहे. कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर, थेऊरफाटा, उरुळी कांचन येथे कमालीची वाहतूक कोंडी होती..प्रवाशांना कोंडीमुळे तासन् तास एका जागी थांबून राहावे लागते. बेशिस्त वाहनचालकांमुळे कोंडीत वाढ होते. लोणी काळभोर येथील सर्वाधिक वाहतूक कोंडीची समस्या एमआयटी चौकात होते..परंतु, या वाहतूक कोंडीला सर्वाधिक जबाबदार वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा कारणीभूत ठरला. तसेच वाहतूक पोलिसांचा कामचुकारपणाही तितकाच कारणीभूत ठरतो आहे. लोणी स्टेशन, एमआयटी चौकात, उरुळी कांचन येथील तळवाडी चौकात वाहतूक शाखेचे पोलिस कर्तव्यावर असतात. परंतु या वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी अर्थपूर्ण कामाकडेच जास्त लक्ष असते..कोंडीची कारणेसोलापूर दिशेने गावाकडून मुंबई, पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिकसेवा रस्त्यांवर अतिक्रमणे अरुंदकोंडीच्या नियंत्रणाकडे वाहतूक पोलिस व स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष.कंपन्यांच्या कंटेनर, ऊस वाहतूक ट्रेलर, टँकर, बसेसमुळे कोंडीत भरवाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांमुळे कोंडी. त्यांच्यावरील कारवाईकडे दुर्लक्षवाहतूक नियंत्रणाकडे पोलिसांचा सोईस्करपणे काणाडोळा.Mumbai Traffic: दिवाळीच्या उत्साहाने मुंबईत कोंडीचे विघ्न, प्रवाशांचा संताप.उपाययोजनापुणे-सोलापूर महामार्गावर एलिव्टेटेड कॉरिडोर लवकर निर्माण करावामार्गाच्या सध्या दोन्ही बाजूने एक-एक लेन वाढवणे गरजेचेअतिक्रमणे होऊ तत्काळ हटऊन रस्त्यांची कामे करणे गरजेचेरस्त्याच्या शेजारी होणारी अतिक्रमणे त्वरित काढण्याची गरजपोलिसांनी दररोज वाहतूक नियंत्रण करण्याची आवश्यकतानियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईकरणे गरजेचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.