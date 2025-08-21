पुणे

Pune Accident: 'लोणी देवकर येथील अपघातात एक महिला ठार; बारा जण गंभीर जखमी'; पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील भीषण घटना..

Tragic Accident at Loni Devkar: क्रुझर गाडीमध्ये चालकासह 14 जण होते.त्यापैकी यल्लावा चौंडकी (वय ५० वर्षे रा. सिंडगी रोड संदगीनाका, आल्लापुर ओनी विजापुर, विजापुर रेल्वे स्टेशन राज्य कर्नाटक) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला.तर इतर 13 प्रवाशांमध्ये काही गंभीर जखमी झाले आहेत.
Fatal Collision on Pune-Solapur Highway; Woman Dies, 12 Hospitalized
-संतोष आटोळे

इंदापूर: इंदापूर तालुक्यातील लोणी देवकर गावच्या हद्दीत पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर क्रुझर आणि अज्ञात वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातात एक महिला जागीच ठार झाले असून दहा ते बारा जण गंभीर झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सर्व गंभीर हे कर्नाटक राज्यातील विजापूर येथील आहेत.

