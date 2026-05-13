पुणे

‘प्रलंबित सौर प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करा’

‘प्रलंबित सौर प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करा’
Published on

पुणे, ता. १३ ः ‘‘राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये सौर यंत्रणा प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करावी. तसेच प्रलंबित सौर प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत,’’ अशा सूचना अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री तथा महाऊर्जाचे अध्यक्ष अतुल सावे यांनी दिले.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) नियामक मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, महाऊर्जा महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया, अतिरिक्त महासंचालक अरुण आनंदकर व सर्व विभागांचे महाव्यवस्थापक आदी उपस्थित होते.
सावे म्हणाले ‘‘पीएम कुसुम योजनेमधील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. सध्याच्या इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा,’’ असेही त्यांनी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

solar energy in Pune
solar projects Maharashtra
government solar initiatives
Atul Sawant promotion of solar
renewable energy policies India
solar system implementation in government offices
electric vehicle adoption in Pune
Maharashtra Urja Vikas Corporation
PM KUSUM scheme details
solar energy benefits for government
sustainable energy in Maharashtra
energy efficiency solutions
urban solar projects in India
solar call center initiative
green energy programs Pune
सौर ऊर्जा पुणे
महाराष्ट्रातील सौर प्रकल्प
सरकारी सौर उपक्रम
अतुल सावे सौर प्रोत्साहन
नवीकरणीय ऊर्जा धोरणे
शासकीय कार्यालयांसाठी सौर प्रणाली
इलेक्ट्रिक वाहनासाठी उपाययोजना
पीएम कुसुम योजना माहिती
सौर ऊर्जा फायदे
ऊर्जा कार्यक्षमता उपाय
शहरी सौर प्रकल्प
सौर कॉल सेंटर उपक्रम
हिरव्या ऊर्जा कार्यक्रम पुणे