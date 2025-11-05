Pune University : पुणे विद्यापीठात १११ प्राध्यापकांच्या भरतीला अखेर मुहूर्त! NIRF क्रमवारीत सुधारणेसाठी तातडीची हालचाल

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील रखडलेल्या प्राध्यापकांच्या जवळपास १११ रिक्त जागांवरील भरतीला लवकरच गती मिळणार आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीची लवकरच जाहिरात निघणार असून भरतीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू होणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली..छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यातील अन्य सार्वजनिक विद्यापीठांमधील पदभरतीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. त्यामुळे मंगळवारचा संपूर्ण दिवस राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये एकमेकांशी संपर्क साधून प्राध्यापक पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यात गेला. .Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक.यावर ठोस निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने पुणे विद्यापीठ प्रशासनातदेखील मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत हालचाली सुरू होत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. परिणामी विद्यापीठातील शैक्षणिक आणि संशोधन कामात अडथळे येत होते..तसेच शैक्षणिक व्यवस्था देखील कोलमडण्याच्या स्थितीत होती. देश पातळीवरील राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यातील (एनआयआरएफ) क्रमवारीत विद्यापीठाच्या घसरलेल्या क्रमवारीला प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा हे देखील एक महत्त्वाचे कारण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.