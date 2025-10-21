Pune Police : मोबाईल हिसकावणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, १९ मोबाइलसह दुचाकी जप्त

पुणे : पुणे स्टेशन परिसरात प्रवाशांकडील मोबाईल हिसकावणाऱ्या टोळीचा बंडगार्डन पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी तिघा सराईत चोरट्यांना अटक केली असून, त्यांच्या ताब्यातून १९ मोबाईल आणि एक दुचाकी असा तीन लाख २३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या टोळीने शहरातील विविध भागांत आठ गुन्हे केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे..सोहेल बादशहा खान (वय २०), आयान झाकिर शाह (वय २१) आणि फरहान वसीम शेख (वय २०, तिघे रा. शिवनेरीनगर, कोंढवा) अशी आरोपींची आहेत. ही टोळी पुणे स्टेशन परिसरातील साधू वासवानी चौकात दुचाकीवरून प्रवाशांकडील मोबाईल हिसकावून पसार झाली होती. याबाबत बंडगार्डन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. पोलिस हवालदार प्रदीप शितोळे, सारस साळवी आणि प्रकाश आव्हाड यांनी घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले. त्यानंतर तपास पथकाने कोंढवा परिसरातून तिघांना अटक केली..Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.चौकशीत या आरोपींनी बंडगार्डन, मार्केट यार्ड, वानवडी, कोंढवा आणि स्वारगेट पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत मोबाईल हिसकावण्याचे आठ गुन्हे केल्याची कबुली दिली. तसेच, त्यांनी यापूर्वी आणखी काही गुन्हे केले असल्याचा संशय असून, त्याबाबत पोलिसांचा तपास सुरू आहे. परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहाय्यक आयुक्त संगीता अल्फान्सो-शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..बंडगार्डन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष पांढरे, पोलिस निरीक्षक निळकंठ जगताप, उपनिरीक्षक धीरज गुप्ता, तसेच मोहन काळे, प्रदीप शितोळे, सारस साळवी, प्रकाश आव्हाड, सागर घोरपडे, महेश जाधव, ज्ञानेश्वर बढे, मनीष संकपाळ आणि मनोज भोकरे यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.