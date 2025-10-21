पुणे

Pune Police : मोबाईल हिसकावणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, १९ मोबाइलसह दुचाकी जप्त

Mobile Snatching Gang's Modus Operandi : पुणे स्टेशन परिसरात प्रवाशांचे मोबाईल हिसकावणाऱ्या सराईत चोरट्यांच्या टोळीला बंडगार्डन पोलिसांनी अटक करून १९ मोबाईल आणि दुचाकीसह ३.२३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
Pune Police Bust Mobile Snatching Gang, 19 Phones Recovered, 3 Arrested

Pune Police Bust Mobile Snatching Gang, 19 Phones Recovered, 3 Arrested

पुणे : पुणे स्टेशन परिसरात प्रवाशांकडील मोबाईल हिसकावणाऱ्या टोळीचा बंडगार्डन पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी तिघा सराईत चोरट्यांना अटक केली असून, त्यांच्या ताब्यातून १९ मोबाईल आणि एक दुचाकी असा तीन लाख २३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या टोळीने शहरातील विविध भागांत आठ गुन्हे केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.

