Pune Stray Dog Attack : थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! पुण्यात चिमुरड्यावर भटक्या कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला; कुत्र्यांनी लहान मुलाला घेरलं, पण शेवटच्या क्षणी...

पुणे : शहरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली (Pune Stray Dog Attack) आहे. पुण्यातील किरकटवाडी परिसरातील चैत्रांगण सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या टोळक्याने एका चिमुरड्यावर अचानक हल्ला केला. ही संपूर्ण घटना सोसायटीतील सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यात (Child Dog Attack CCTV) कैद झाली असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित चिमुरडा सोसायटीच्या आवारात खेळत असताना काही भटकी कुत्री त्याच्या दिशेने धावत आली. काही क्षणांतच कुत्र्यांनी त्याच्यावर झडप घालत त्याला घेरले. घाबरलेल्या अवस्थेत चिमुरडा ओरडू लागला. त्याच वेळी जवळच असलेल्या एका तरुणाने प्रसंगावधान राखत तातडीने धाव घेतली आणि चिमुरड्याला उचलून सुरक्षित ठिकाणी नेले. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..Wild Cat Confirmed by Forest Department : सैन्यदलाच्या संरक्षण भिंतीवरुन चालत जात होता बिबट्या? वनखात्याच्या CCTV कॅमेऱ्यात ट्रॅप झाला 'हा' प्राणी.मात्र, या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. लहान मुलांना बाहेर खेळायला पाठवताना पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. स्थानिक नागरिकांनी या घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला असून भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत प्रशासनाला अनेकदा तक्रारी दिल्याचे सांगितले..'महापालिका प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा भविष्यात गंभीर घटना घडू शकतात,' असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे. शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.