Pune Crime: पुण्यात विद्यार्थ्याचा जीव गेला; यशोतेज ॲकॅडमीच्या संचालकांसह तिघांवर गुन्हा, काय घडलं अन् उचललं टाेकाच पाऊलं!

पुणे : रूम पार्टनरचे पैसे चोरल्याच्या आरोपावरून ॲकॅडमीतून काढून टाकण्याची धमकी दिल्यामुळे नैराश्यात गेलेल्या एका १६ वर्षीय विद्यार्थ्याने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी 'यशोतेज ॲकॅडमी'च्या संचालकांसह तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे..अवधूत उल्हास बडे (वय १६, मूळ रा. बीड) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याच्या वडिलांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तेजस पद्माकर पाटील (वय ३२), विकास सुरेश पाटील (वय ३२) आणि वसंत तुकाराम सरकटे (वय ५५) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अवधूत बडे याने १० नोव्हेंबर रोजी वसतिगृहात बेडशीटच्या साहाय्याने गळफास घेतला. रूम पार्टनरचे तीन हजार रुपये चोरल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. या कारणावरून त्याला ॲकॅडमीतून काढून टाकले जाईल, असे वॉर्डन सरकटे याने सांगितले होते..या घटनेचा तपास केल्यानंतर पोलिसांनी ॲकॅडमीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विद्यार्थ्याचे योग्य समुपदेशन न करता कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.