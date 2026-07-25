Pune Student Protest Celebration : शिक्षणमंत्र्यांच्या कथित राजीनाम्याच्या दाव्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; ‘मेलोडी’ वाटून साजरा केला आनंदोत्सव

प्रज्वल रामटेके,पुणे : ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जय भीम’, ‘छात्र एकजुटीचा विजय असो’, ‘शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’ अशा गगनभेदी घोषणा... हातात डौलाने फडकणारा तिरंगा आणि एकमेकांना ‘मेलोडी’ चॉकलेट भरवत चेहऱ्यावर झळकणारा विजयाचा आनंद... अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात विद्यार्थी, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जल्लोष साजरा केला. हा केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा आनंद नसून, देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या प्रदीर्घ लढ्याची सुरुवात असल्याची भावना यावेळी विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. .पेपरफुटीच्या घटना, शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुण्यात नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौक येथील कलाकार कट्टा, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर तसेच शिवाजीनगर येथील काँग्रेस भवनात विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून एकच जल्लोष केला..यावेळी ‘छात्र विरोधी ये सरकार नाही चलेगी’, ‘युवा शक्ती जिंदाबाद’, ‘भारतीय संविधानाचा विजय असो’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. विद्यार्थ्यांनी तिरंगा फडकावत एकमेकांना मिठी मारून विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच, गमतीशीर अंदाजात ‘मेलोडी’ चॉकलेट वाटून हा आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. एकीकडे राजीनाम्याचा आनंद साजरा होत असतानाच, दुसरीकडे या आंदोलनातील एका अत्यंत दुःखद पैलूचेही स्मरण करण्यात आले. ‘नीट’ पेपरफुटीच्या नैराश्यातून देशभरात २२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. या सर्व हुतात्मा विद्यार्थ्यांना यावेळी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यांच्या स्मरणार्थ काही काळ शांतता पाळून मेणबत्त्या प्रज्वलित करण्यात आल्या..कॉकरोच जनता पार्टीचे पुण्याचे समन्वयक अनिकेत देशमाने म्हणाले, ‘‘धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या लढ्याचा विजय आहे. आनंद होत असला तरी, २२ विद्यार्थी बंधू-भगिनींच्या बलिदानाचे दुःख मोठे आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले होते. आमचा लढा इथेच थांबणार नाही; यापुढेही जिथे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, तिथे आम्ही पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरू.’’ तर ‘‘भविष्यात कोणताही पेपरफुटीचा प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षण विभागाची असेल. ही लढाई कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा धर्माची नव्हती. ही लढाई केवळ शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता, स्थैर्य आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी होती, असे मत ओमप्रकाश आदमवाड या विद्यार्थ्याने व्यक्त केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयावरही जल्लोषवंदे मातरम् संघटना तसेच विविध सामाजिक व विद्यार्थी संघटनांतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरही मोठा जल्लोष करण्यात आला. येथेही विद्यार्थ्यांनी मेलोडी चॉकलेटचे वाटप करून आनंद व्यक्त केला. तसेच पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना आदरांजली अर्पण केली. ‘दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा’ या घोषणेने हा संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता..काँग्रेस भवनमध्ये आतिषबाजी....शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवाजीनगर येथील काँग्रेस भवनच्या आवारातही मोठा आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत ढोल आणि हलगीच्या कडकडाटात ठेका धरला. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच, फटाक्यांची मोठी आतिषबाजी करून राजीनाम्याच्या निर्णयाचे दणक्यात स्वागत करण्यात आले. या आनंदोत्सवात काँग्रेसचे विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.