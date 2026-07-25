पुणे

Pune Student Protest Celebration : शिक्षणमंत्र्यांच्या कथित राजीनाम्याच्या दाव्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; ‘मेलोडी’ वाटून साजरा केला आनंदोत्सव

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याचा दावा करत पुण्यात विविध विद्यार्थी, सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी जल्लोष केला. यावेळी ‘मेलोडी’ चॉकलेटचे वाटप करण्यात आले, तसेच नीट पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित मृत विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
Students and activists in Pune celebrated following claims about the resignation of the Union Education Minister during the ongoing education-related protests.

Students and activists in Pune celebrated following claims about the resignation of the Union Education Minister during the ongoing education-related protests.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके,

पुणे : ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जय भीम’, ‘छात्र एकजुटीचा विजय असो’, ‘शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’ अशा गगनभेदी घोषणा... हातात डौलाने फडकणारा तिरंगा आणि एकमेकांना ‘मेलोडी’ चॉकलेट भरवत चेहऱ्यावर झळकणारा विजयाचा आनंद... अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात विद्यार्थी, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जल्लोष साजरा केला. हा केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा आनंद नसून, देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या प्रदीर्घ लढ्याची सुरुवात असल्याची भावना यावेळी विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

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Jana Melody Miller