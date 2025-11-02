पुणे

Pune Crime : पुण्यात कौटुंबिक वादातून भावाने घेतला गळफास; पत्नी व मुलींवर गुन्हा दाखल

MHADA Clerk Dies by Suicide Over Family Dispute : पुण्यातील पर्वती भागात कौटुंबिक वादातून एका वरिष्ठ लिपिकाने बहिणीला व्हिडिओ कॉल करून गळफास घेऊन आत्महत्या केली; याप्रकरणी पतीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पत्नीसह दोन मुलींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कौटुंबिक वादातून एकाने बहिणीला व्हिडिओ कॉल करून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना २४ ऑक्टोबरला पर्वती भागात घडली. पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पत्नीसह दोन मुलींवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

