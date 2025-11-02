Pune Crime : पुण्यात कौटुंबिक वादातून भावाने घेतला गळफास; पत्नी व मुलींवर गुन्हा दाखल

पुणे : कौटुंबिक वादातून एकाने बहिणीला व्हिडिओ कॉल करून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना २४ ऑक्टोबरला पर्वती भागात घडली. पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पत्नीसह दोन मुलींवर गुन्हा दाखल झाला आहे..नितीन अशोक साळवे (वय ४२, रा. लक्ष्मीनगर, पर्वती) असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत त्यांची बहीण पूनम उमेश कांबळे (वय ४०, रा. बालाजीनगर, धनकवडी) यांनी पर्वती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. .Solapur Crime : सावकारांच्या छळाला कंटाळून नगरपरिषद कर्मचाऱ्याने संपवले जीवन; सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल.त्यानुसार नितीन यांची पत्नी आरती साळवे (वय ३८), तसेच त्यांच्या १८ आणि २० वर्षांच्या मुलींवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाला आहे. नितीन हे मुंबईतील म्हाडा कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक म्हणून काम करत होते. पत्नी आणि दोन मुलींबरोबर ते पर्वती परिसरातील लक्ष्मीनगरमध्ये राहात होते..पत्नी, मुलींकडून त्रासपत्नी आणि मुलींसोबत नेहमी होणाऱ्या वादामुळे आत्महत्या करत असल्याचे त्यांनी बहिणीला सांगितले व त्यानंतर त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कांबळे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्यानंतर पूनम यांनी तक्रार दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.