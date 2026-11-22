पुण्यातील सूस ते लवळे रस्त्यावरील वाहतुकीबाबत सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा रस्ता उद्या सोमवार (ता. २३ नोव्हेंबर) रोजी वाहतुकीसाठी बंद राहणार असल्याचा दावा या व्हिडिओमध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे या मार्गावरून नियमित प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, हा व्हिडिओ चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .बावधन वाहतूक शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार, सूस ते लवळे रस्ता बंद करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक बंद राहणार असल्याच्या व्हायरल संदेशावर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन वाहतूक शाखेच्या वतीने करण्यात आले आहे..Pune Roadwork: खोदकामामुळे जुन्या वृक्षांना धोका; पाषाण-सूस रस्त्यावरील स्थिती, कंत्राटदाराचा निष्काळजीपणा, मुळ्या पडल्या उघड्या.तसेच, उद्या सोमवार रोजी या रस्त्यावरून वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचेही बावधन वाहतूक शाखेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सूस, लवळे आणि परिसरातील गावांमधून पुण्याकडे ये-जा करणाऱ्या नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये सांगण्यात आले आहे. .दरम्यान, सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती व्हायरल झाल्यानंतर तिची सत्यता पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. विशेषतः वाहतूक बदल, रस्ते बंद आणि पर्यायी मार्ग यासंदर्भातील माहितीमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अधिकृत यंत्रणांकडून माहिती मिळाल्यानंतरच अशा संदेशांवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Pune-Kolad Road Accident : पुणे-कोलाड मार्गावर लवळे फाट्याजवळ भीषण अपघात; सिमेंटच्या ट्रकने कार-दुचाकींना उडवले, एकजण जागीच ठार, दोघे गंभीर.हा व्हिडिओ चुकीचा व दिशाभूल करणारा असून यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये.तसेच उद्या या मार्गावर वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू राहणार असल्याचेही बावधन वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक राकेश गुमाणे यांनी कळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.