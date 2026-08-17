कोर्टाचा FDAला दणका! पुण्यातील दुकानदाराला ५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश,नेमकं प्रकरण काय?

अन्नसुरक्षा नियमांचं पालन होत असतानाही अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यातील एका दुकानाचा परवाना पुर्ववत न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAला चांगलंच सुनावलं आहे. इतकंच नाही, तर दुकान मालकाला ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणामुळे FDAच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. यासंदर्भात आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. . मीडिया रिपोर्टनुसार, काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानावर FDAकडून तपासणी करण्यात आली होती. त्यावेळी दुकानात अस्वच्छता आणि काही त्रुटी आढळल्याचं सांगत संबंधित दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता. या कारवाईनंतर दुकान मालकाने अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याशी संपर्क साधला होता. तसेच, दुकानातील त्रुटी दूर करण्याचं आश्वासन दिलं होतं..FDA Crackdown: एफडीए कारवाईवर उच्च न्यायालयाची झापड; पंचतारांकित हॉटेलला दिलासा, परवाना निलंबन पुनर्विचाराचा आदेश. महत्त्वाचं म्हणजे, काही दिवसांनंतर FDAच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा दुकानाची पाहणी केली होती. या फेरतपासणीत आधी आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं होते. मात्र, त्यानंतरही अन्न व औषध प्रशासनाकडून दुकानाचा परवाना पूर्ववत करण्यात आला नाही. त्यामुळे संबंधित दुकान मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती..Bombay High Court: ‘एफडीए’ला उच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका; नवी मुंबईतील रेस्टॉरंटच्या परवाना निलंबनाचे आदेश रद्द, बार मालकाला दिलासा. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने FDAच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं. फेरतपासणीत नियमांचं मोठ्या प्रमाणात पालन झाल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतरही परवाना पूर्ववत का करण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. अखेर दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दुकानाचा परवाना पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले. इतकंच नाही, तर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दुकान मालकाला ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.