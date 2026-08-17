पुणे

कोर्टाचा FDAला दणका! पुण्यातील दुकानदाराला ५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश,नेमकं प्रकरण काय?

Pune Sweet Shop FDA License Case : या प्रकरणामुळे FDAच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. यासंदर्भात आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.
Pune Sweet Shop FDA License Case

Pune Sweet Shop FDA License Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अन्नसुरक्षा नियमांचं पालन होत असतानाही अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यातील एका दुकानाचा परवाना पुर्ववत न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAला चांगलंच सुनावलं आहे. इतकंच नाही, तर दुकान मालकाला ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणामुळे FDAच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. यासंदर्भात आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pune
mumbai high court
FDA enforcement actions
Marathi News Esakal
www.esakal.com