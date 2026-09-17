Indian Woman Swimmer: जेलीफिशच्या दंशानंतर ११ शस्त्रक्रिया; तरीही हार मानली नाही, पुण्याच्या गीताने कॅटालिना चॅनेल पोहून पार केला

-प्रियांका सत्यवानपुणे : विरुद्ध दिशेचा प्रचंड समुद्री प्रवाह, वेगवान वारा, रात्रीचा काळोख आणि बोचरी थंडी, अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत पुण्याच्या गीता महेश मालुसरे हिने अमेरिकेतील प्रसिद्ध ‘कॅटालिना चॅनेल’ (खाडी) तब्बल १५ तास २१ मिनिटांत पोहून पूर्ण केले. अशी कामगिरी करणारी ती भारतातील पाचवी महिला ठरली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.‘क्वीन ऑफ ओशन’ (Queen of Ocean) हा बहुमान मिळविण्यासाठी गीताला जगातील सात प्रमुख खाड्या पोहायच्या आहेत. मागील वर्षी इंग्लिश खाडी पार करून तिने या मोहिमेची यशस्वी सुरुवात केलेली आहे. आता तिने कॅटालिना खाडी पूर्ण केली आहे. त्यासाठी तिचा प्रवास अत्यंत खडतर होता. पोहण्यास सुरुवात केल्यानंतर समुद्राचा प्रवाह सातत्याने विरुद्ध दिशेने होता. त्यात वेगवान वारा, रात्रीचा अंधार, थंड पाणी आणि बदलत्या समुद्री परिस्थितीचा सामना तिला करावा लागला. प्रत्येक टप्प्यावर शारीरिक ताकदीसोबतच मानसिक क्षमतेचीही कसोटी लागली. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीसमोर हार न मानता तिने आव्हान पूर्ण केले..दरम्यान, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये रत्नागिरी येथील सागरी स्पर्धेत पोहत असताना गीताला ‘जेलीफिश’ या विषारी जलचराचा तीव्र दंश झाला होता. त्यामुळे तिचा हात निकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. तिच्या हातावर एका वर्षात तब्बल ११ शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे तिचे स्वीमिंग करिअर संपले असे वाटत होते. मात्र, या जखमांवर मात करत तिने इतिहास रचला आहे. तसेच, येत्या १ आॅक्टोबर रोजी न्यूयार्कमधील मॅनहॅटन २० ब्रीजेस ही ४८ किलोमीटरची स्पर्धा पूर्ण करून गीता भारतात येणार आहे..गीताच्या या यशामागे प्रशिक्षक प्रतीक जावडेकर यांचा सातत्यपूर्ण पाठिंबा, तसेच प्रशिक्षक शेखर खासनीस यांचे जलतरणातील मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले. तिची बालपणीची मैत्रीण वैष्णवी कुडले हिनेही मोहिमेदरम्यान अमेरिकेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तिला साथ दिली..कठीण परिस्थिती होती, अनेक क्षण संघर्षाचे होते; मात्र मी थांबले नाही. मानसिक ताकद ही शारीरिक ताकदीइतकीच महत्त्वाची आहे. मानसिकदृष्ट्या मजबूत असाल, तर अशक्य वाटणाऱ्या आव्हानांनाही सामोरे जाऊ शकता. वडील, आई, आजी, काका, काकू, भाऊ आणि आत्या यांचे प्रेम, प्रार्थना, त्याग आणि पाठिंब्यामुळे हे स्वप्न साकार झाले.- गीता मालुसरे.Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन गीता एकटीच अमेरिकेत गेली आणि कॅटालिना चॅनेल पोहून पूर्ण करून भारताचा राष्ट्रध्वज फडकविला. तो क्षण पाहताना त्यामागील गीताची प्रचंड मेहनत आणि प्रवास डोळ्यासमोर उभा राहिला. अतिशय धैर्याने तिने ज्या प्रकारे हे अंतर पोहून पार केले, त्यासाठी तिला सलाम आहे. गीता माझी मुलगी असल्याचा मला अभिमान वाटतो.- महेश मालुसरे, गीताचे वडील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.