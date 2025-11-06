पुणे

Pune News : पोटातून निघाला २८० ग्रॅमचा केसांचा 'पसरलेला गोळा'; पुण्यात 'रपुंझेल सिंड्रोम'वरील दुर्मीळ शस्त्रक्रिया यशस्वी

Pune Doctors Remove Rare Hairball from Girl's Stomach : पुण्यातील सिंबायोसिस रुग्णालयात डॉक्टरांनी 'रपुंझेल सिंड्रोम' या दुर्मीळ विकाराने त्रस्त असलेल्या दहावर्षीय मुलीच्या पोटातून शस्त्रक्रिया करून २८० ग्रॅम वजनाचा केस आणि दोऱ्याचा गोळा यशस्वीरित्या बाहेर काढला.
Pune Doctors Remove Rare Hairball from Girl's Stomach

Pune Doctors Remove Rare Hairball from Girl's Stomach

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लवळे येथील सिंबायोसिस रुग्णालयात डॉक्टरांनी दुर्मीळ आणि गुंतागुंतीच्‍या शस्त्रक्रियेद्वारे दहावर्षीय मुलीच्या पोटातून केस आणि कापसाच्या दोऱ्याचा २८० ग्रॅम वजनाचा गोळा काढला. हा गोळा तिच्या पोटातून लहान आतडे आणि पित्ताशयापर्यंत पोहोचला होता. ‘रपुंझेल सिंड्रोम’ या विकारामुळे ही मुलगी केस आणि दोरा गिळण्‍याच्‍या सवयीने त्रस्‍त होती.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
surgery
stomach

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com