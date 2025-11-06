Pune News : पोटातून निघाला २८० ग्रॅमचा केसांचा 'पसरलेला गोळा'; पुण्यात 'रपुंझेल सिंड्रोम'वरील दुर्मीळ शस्त्रक्रिया यशस्वी

पुणे : लवळे येथील सिंबायोसिस रुग्णालयात डॉक्टरांनी दुर्मीळ आणि गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेद्वारे दहावर्षीय मुलीच्या पोटातून केस आणि कापसाच्या दोऱ्याचा २८० ग्रॅम वजनाचा गोळा काढला. हा गोळा तिच्या पोटातून लहान आतडे आणि पित्ताशयापर्यंत पोहोचला होता. ‘रपुंझेल सिंड्रोम’ या विकारामुळे ही मुलगी केस आणि दोरा गिळण्याच्या सवयीने त्रस्त होती..ही मुलगी गेल्या दहा महिन्यांपासून अधूनमधून होणाऱ्या पोटदुखीने त्रस्त होती. औषधोपचारानंतरही तिला आराम मिळत नव्हता. तिला सिंबायोसिसमध्ये नवजात व बाल दुर्बीण शल्यविशारद डॉ. कल्पेश पाटील यांच्या विभागात भरती केले. तपासणीदरम्यान तिच्या पोटाच्या वरील भागात एक मोठा, कठीण गोळा जाणवत होता. .Nashik Crime : भाजप नेत्याच्या समर्थकावर खंडणीचा दुसरा गुन्हा; 'श्रमिक सेना' पदाधिकारी भगवंत पाठक फरारी.‘सीटी स्कॅन’ तपासणीत तो लहान आतड्यांपर्यंत गेला असल्याचे निदर्शनास आल्यावर तिला आपत्कालीन शस्त्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आले. सुमारे अडीच तास चाललेल्या या शस्त्रक्रियेत डॉ. पाटील आणि त्यांच्या पथकाने हा गोळा यशस्वीरीत्या काढला. त्यापैकी काही दोरे तर पित्ताशयापर्यंत गेले होते..डॉ. पाटील म्हणाले, ‘‘हे प्रकरण ‘रपुंझेल सिंड्रोम’ या अत्यंत दुर्मीळ विकाराशी संबंधित आहे. यामध्ये व्यक्तीला केस गिळण्याची सवय (ट्रायकोफॅगिया) असते. त्यामुळे पोटात केसांचा शेपटीसारखा गोळा तयार होतो. तो आतड्यांपर्यंत पसरतो. परंतु, या रुग्णांत पित्ताशयाचा सहभाग आढळल्याने हे प्रकरण वैद्यकीय साहित्यात विशेष ठरले आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.