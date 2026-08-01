Tamhini Ghat: ताम्हिणी घाट अद्याप वाहतुकीसाठी बंद; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा!

पुणे जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाटमार्ग अद्याप वाहतुकीसाठी बंद असून, तो सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणताही अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवा किंवा अप्रमाणित बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिकृत आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच प्रवासाचे नियोजन करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..ताम्हिणी घाटाबाबत प्रशासनाचे आवाहनपौड पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण यांच्या वतीने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासन आणि पोलीस विभागाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे..Pune Accident: सदाशिव पेठेत पोलिसांच्या व्हॅनचा थरार! चार-पाच वाहनांना उडवले; सुदैवाने जीवितहानी टळली, चालक पोलिसांच्या ताब्यात.धरणक्षेत्रातील पावसाचा जोर कमीदरम्यान, धरणक्षेत्रात पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग घटविण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत खडकवासला धरणातून मुठा नदीत एकूण ६ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे..धरणसाखळीत ९७ टक्के पाणीसाठाखडकवासला धरणसाखळी क्षेत्रातील एकूण पाणीसाठा सध्या ९७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. धरणनिहाय पाणीसाठ्याचा आढावा घेतल्यास खडकवासला धरणात ९५.५१ टक्के, टेमघर धरणात ८७ टक्के, वरसगाव धरणात ९७ टक्के, तर पानशेत धरणात ९८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर धरणातून होणाऱ्या विसर्गात कपात करण्यात आली असून, प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..Pune Heavy Rain: आंबेगावात मुसळधार पावसाचा प्रभाव! डिंभे धरणाचा विसर्ग १०,९८८ क्युसेकने वाढवला; घोड नदीकाठच्या गावांना अलर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.