Pune Teachers Constituency Election : ‘आम्हाला कोणी विकत घेऊ शकत नाही’; पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या मतपेटीत चिठ्ठीतून नेमका कोणाला संदेश?

Pune Teacher Election News : शिक्षक मतदारसंघाच्या मतमोजणीदरम्यान मतपेटीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणारी चिठ्ठी सापडली. ‘आम्हाला कोणी विकत घेऊ शकत नाही. २००४ पूर्वीची जुनी पेन्शन लागू करा,’ असा मजकूर या चिठ्ठीवर लिहिलेला आहे. मतमोजणी केंद्रावरील दुसऱ्या क्रमांकाच्या टेबलवर ही चिठ्ठी आढळल्याची माहिती आहे..शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर मतपेटीत सापडलेल्या चिठ्ठीची चर्चा मतमोजणी केंद्रावर होण्याची शक्यता आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी आणि त्यासाठी शिक्षकांमध्ये असलेली भावना या चिठ्ठीतील मजकुरातून व्यक्त होत असल्याचे दिसते..‘आम्हाला कोणी विकत घेऊ शकत नाही,’ या वाक्यातून शिक्षक मतदारांचा स्वाभिमान आणि पेन्शनच्या मागणीबाबतची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच, २००४ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची स्पष्ट मागणीही चिठ्ठीत करण्यात आली आहे..Pune Graduate Election : पुणे पदवीधरच्या मतमोजणीपूर्वीच गोंधळ; पेन, कागद नेण्यास पोलिसांचा मज्जाव; प्रभाकर देशमुखांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार.दरम्यान, ही चिठ्ठी नेमकी कोणी लिहिली, ती कोणत्या मतदाराने मतपेटीत टाकली आणि या मजकुरामागील नेमकी भूमिका काय आहे, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे चिठ्ठीच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, मतमोजणीदरम्यान सापडलेल्या या चिठ्ठीमुळे जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.