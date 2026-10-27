पुणे

Pune Teachers Constituency Election : ‘आम्हाला कोणी विकत घेऊ शकत नाही’; पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या मतपेटीत चिठ्ठीतून नेमका कोणाला संदेश?

Pune Teachers Constituency News : ‘आम्हाला कोणी विकत घेऊ शकत नाही’ अशी चिठ्ठी पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या मतपेटीत आढळल्याची चर्चा आहे. या संदेशातून नेमका कोणाला इशारा देण्यात आला? शिक्षक मतदारसंघातील या चर्चेचे महत्त्व जाणून घ्या.
Pune Teachers Constituency Election

Pune Teachers Constituency Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune Teacher Election News : शिक्षक मतदारसंघाच्या मतमोजणीदरम्यान मतपेटीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणारी चिठ्ठी सापडली. ‘आम्हाला कोणी विकत घेऊ शकत नाही. २००४ पूर्वीची जुनी पेन्शन लागू करा,’ असा मजकूर या चिठ्ठीवर लिहिलेला आहे. मतमोजणी केंद्रावरील दुसऱ्या क्रमांकाच्या टेबलवर ही चिठ्ठी आढळल्याची माहिती आहे.

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