पुणे

Education News : अंशत: अनुदानित शाळांना अखेर वाढीव अनुदान; जिल्ह्यातील सुमारे १,७३९ शिक्षकांना दिलासा

20% Increased Grant for Teachers Credited : राज्य शासनाने २५ ऑगस्ट रोजी निर्णय घेतलेल्या, विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदानाची अंमलबजावणी पुणे जिल्ह्यात सर्वप्रथम करण्यात आली असून, यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १,७३९ शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
20% Increased Grant for Teachers Credited

20% Increased Grant for Teachers Credited

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरगाव : पुणे जिल्ह्यातील विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील सुमारे १,७३९ शिक्षकांच्या खात्यावर वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदानाचा पगार नुकताच जमा झाला. त्यामुळे या शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यात करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
education
student
teacher
Economic Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com