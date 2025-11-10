Education News : अंशत: अनुदानित शाळांना अखेर वाढीव अनुदान; जिल्ह्यातील सुमारे १,७३९ शिक्षकांना दिलासा

शिरगाव : पुणे जिल्ह्यातील विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील सुमारे १,७३९ शिक्षकांच्या खात्यावर वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदानाचा पगार नुकताच जमा झाला. त्यामुळे या शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यात करण्यात आली आहे..या वाढीव अनुदानासाठी शिक्षक समन्वय संघाने मुंबईत आझाद मैदानावर अनेकदा आंदोलने केली. शासनाने २५ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून वाढीव २० टक्के अनुदान लागू केले. तत्परतेने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी हा प्रश्न मार्गी लावला. .यात वेतन पथक अधीक्षक संजय गंभीरे दत्ता कठाळे, लिपिक नितीन आल्हाट यांनी मोलाची भूमिका बजावली. पुणे जिल्ह्यातील एकूण ९१ अंशतः अनुदानित शाळांतील ७३४ शिक्षक, ७० तुकड्यांतील ३०९ शिक्षक आणि ८३ अंशतः अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजमधील ६९६ शिक्षक या शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळणा आहे..Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; धनकवडी ते हडपसर ३२ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला; सोने आणि रोख रक्कम लंपास.‘‘तुटपुंज्या पगारात ताळमेळ राखताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. आता यात थोडा आधार मिळणार आहे,’’ अशी भावना या शिक्षकांनी बोलून दाखविली. या वेळी मुख्याध्यापक रमेश फरताडे, संतोष काळे, प्रदीप वीर, राजेंद्र पवार, हेमंत आभोणकर, अशोक धनगडे, बद्रीनारायण पाटील, राधेश्याम वारे, अशोक धालगडे, बाळासाहेब इमडे आदी उपस्थित होते..राज्यातील शिक्षक गेली काही वर्षे या वाढीव वेतन अनुदानाची वाट पाहत होते. आता पगारामुळे सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. पुढील अनुदान टप्पेही शासनाने लवकर मंजूर करावेत.- रमेश फरताडे, अंशतः अनुदानित शाळा मुख्याध्यापक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.