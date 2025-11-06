Pune Protest : 'टीईटी' च्या सक्तीविरोधात शिक्षक संघटनांची वज्रमूठ; २४ नोव्हेंबरला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढण्याचा निर्णय!

सोमेश्वरनगर : टीईटीची सक्ती, ऑनलाईन कामांचा रतीब, १५ मार्चचा संचमान्यतेचा आदेश अशा शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी करणाऱ्या प्रश्नांसाठी आता प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी वज्रमूठ बांधली आहे. एकेकटे लढण्यापेक्षा एकत्र आवाज उठविण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुषंगाने 'सर्व संघटना समन्वय समिती'च्या वतीने 24 नोव्हेंबरला 'शाळा बंद' आंदोलन पुकारले असून त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे व शिक्षक समितीचे राज्य कोषाध्यक्ष नंदकुमार होळकर यांनी दिली..शिक्षणक्षेत्रातील गंभीर प्रश्नासंदर्भात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनांची नुकतीच पुण्यात एकत्रित बैठक पार पडली. शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात, शिक्षक समितीचे नेते उदय शिंदे, जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी खांडेकर, महानगरपालिका शिक्षक संघटनेचे नेते सचिन डिंबळे यांच्यासह रअन्य प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटना, आश्रमशाळा संघटना, खासगी शाळा संघटना अशांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..Teacher Eligibility Test : टीईटी रद्द करा, अन्यथा २४ नोव्हेंबरला राज्यभर शाळा बंद! शिक्षक समन्वय समितीचा शासनाला थेट इशारा.सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा सक्तीची केली. यावर राज्यातील शिक्षक संघटनांनी राज्य सरकारला पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची विनंती केली. ठोस आश्वासनही सरकारकडून मिळाले होते मात्र अद्यापही काडीमात्र अंमलबजावणी केली नाही. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आदेश ग्रामीण शाळांवर नांगर फिरवणारा असल्याने तो रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना व आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, रोजचा ऑनलाइन कामांचा रतीब बंद करून मुले शिकविण्यासाठी वेळ मिळावा, शिक्षणसेवक पद रद्द करून नियमित वेतन द्यावे करावे, वस्तीशाळा शिक्षकांना नियुक्तीपासूनचे सर्व लाभ द्यावे अशा प्रमुख मागण्यांसह विविध प्रश्नांवर राज्यसरकारचे लक्ष आता रस्त्यावर उतरून वेधून घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. .त्यानुषंगाने 24 नोव्हेंबरला सोमवारी एक दिवस राज्यातील सर्व शाळा बंद ठेवून त्या त्या जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. या मोर्चानंतरही प्रश्न सुटले नाहीत तर प्रथम हिवाळी अधिवेशनावर आणि तदनंतर मंत्रालयावर मोर्चे काढण्यात येतील असेही ठरवण्यात आले..मोठी बातमी! राज्यातील पगारावरील एक लाख शिक्षक २३ नोव्हेंबरला देणार ‘टीईटी’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात,....पुण्यात एकीपुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चामध्ये प्राथमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक समिती, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, शिक्षकभारती संघटना, कास्टट्राईब शिक्षक महासंघ, मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, केंद्रप्रमुख संघटना, मनपा/ नपा शिक्षक संघ, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संघ, माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यासह बहुतांश संघटना सहभागी होणार असल्याचे, शिक्षक नेते सुनील वाघ व खंडेराव ढोबळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.