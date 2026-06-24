पुणे

किरकोळ वादातून तरुणावर शस्त्राने वार

किरकोळ वादातून तरुणावर शस्त्राने वार
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पुणे, ता. २४ : लहान भावाला शिवीगाळ केल्याच्या वादातून एका १८ वर्षीय तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करण्यात आले. गुलटेकडीतील डायस प्लॉट परिसरात सोमवारी सकाळी ही घटना घडली. याप्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी ओम वैद्य (वय १९) आणि त्याच्या अल्पवयीन साथीदारावर दाखल केला आहे. अनिकेत सुरेश गाडे (वय १८, रा. डायस प्लॉट, गुलटेकडी) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिकेतने ओमच्या लहान भावाला शिवीगाळ केली होती. याच रागातून सोमवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास ओम आणि त्याच्या साथीदाराने अनिकेतवर शस्त्राने हल्ला केला.

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