धनकवडी : जिद्द, चिकाटी आणि साहसाच्या जोरावर १८ वर्षीय वेदांत चंद्रशेखर वाघ याने मोटारसायकलवरून भारताचा सुवर्ण चतुष्कोण (गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल) मार्ग एकट्याने पूर्ण करण्याचा विक्रम केला आहे. अवघ्या १३ दिवसांत ६ हजार ४१.६२ किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करत त्याने ''मोटारसायकलवरून गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल मोहीम पूर्ण करणारा सर्वात तरुण व्यक्ती'' हा मान मिळवला आहे. त्याच्या या विक्रमाची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. विशेष म्हणजे, हा विक्रम केला तेव्हा वेदांतचे वय अवघे १८ वर्षे ८ महिने आणि २० दिवस होते..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.वेदांतने ९ नोव्हेंबरला सकाळी ७ वाजून १७ मिनिटांनी पुण्यातून या मोहिमेला सुरुवात केली. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या चार प्रमुख महानगरांना जोडणाऱ्या सुवर्ण चतुष्कोण मार्गावरून त्याने मोटारसायकलवरून एकट्याने प्रवास केला. २१ नोव्हेंबर यादिवशी सायंकाळी ५ वाजून २६ मिनिटांनी तो पुन्हा पुण्यात परतला. अशा प्रकारे अवघ्या १३ दिवसांत त्याने ६ हजार ४१.६२ किलोमीटरचे अंतर पार केले. .मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या वेदांतला लांब पल्ल्याच्या मोटारसायकल प्रवासाची आवड आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत काहीतरी वेगळे आणि आव्हानात्मक करण्याच्या विचारातून त्याने या मोहिमेची आखणी केली. केवळ प्रवास करण्यापेक्षा या प्रवासातून विक्रम प्रस्थापित करता येईल का, असा विचार त्याच्या मनात आला. त्यानुसार त्याने इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमधील संबंधित विक्रमाची माहिती घेतली आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने तयारी सुरू केली. त्याच्या या धाडसी निर्णयाला कुटुंबीयांनीही पाठिंबा दिला..सुमारे सहा हजार किलोमीटरचा प्रवास एकट्याने पूर्ण करताना वेदांतला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. रेकॉर्डच्या नोंदीसाठी प्रत्येक टोलनाक्यावर जिओटॅग फोटो काढणे आवश्यक होते. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ॲपवरील जाहिरातींमुळे वेळ वाया जात असल्याने त्याने वडिलांशी चर्चा करून ॲपचे सबस्क्रिप्शन घेतले. दिल्ली पार केल्यानंतर त्याची प्रकृती बिघडली. एका दिवसात नऊ वेळा थांबावे लागल्याने प्रवासाचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली. प्रकृती अस्वस्थ असतानाही त्याने त्या दिवसाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.यश तरुणांसाठी प्रेरणादायीभाषेची अडचण असल्याने गुगल ट्रान्सलेटच्या मदतीने त्याने गॅरेजमधील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत गाडी दुरुस्त करून घेतली. मोहिमेबद्दल वेदांत सांगतो, "प्रवासात अनेक अडचणी आल्या. प्रकृती बिघडली, गाडीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला, भाषेची अडचण आली; तर कधी वेळेवर जेवणही मिळाले नाही. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत प्रवास थांबवायचा नाही, हे मी ठरवले होते. काही दिवस वेग कमी झाला, पण त्याची भरपाई करण्यासाठी एका दिवसात ७५० किलोमीटर प्रवास केला. संपूर्ण प्रवासात संयम ढळू न देता माझे लक्ष केवळ ध्येयावर केंद्रित ठेवले. त्यामुळेच ही मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण करू शकलो." अवघ्या १८व्या वर्षी नियोजन, जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर वेदांतने मिळवलेले हे यश तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.