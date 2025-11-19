पुणे

Pune Cold Wave : पुणे गारठले! पारा ९.४°C वर; तीन वर्षांतील विक्रमी नीचांकी तापमानाची नोंद, पुणेकरांना हुडहुडी!

Pune's Minimum Temperature Drops Sharply : पुणे शहरात आर्द्रता कमी झाल्यामुळे आणि उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे किमान तापमानात लक्षणीय घट होऊन, शिवाजीनगर येथे ९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, जी तीन वर्षांतील नीचांकी आहे.
Pune's Minimum Temperature Drops Sharply

Pune's Minimum Temperature Drops Sharply

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : आर्द्रतेचे कमी झालेले प्रमाण, निरभ्र आकाश आणि उत्तरेकडून सातत्याने येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा वाढलेला प्रभाव यामुळे पुणे शहरातील किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी शहरात अनेक ठिकाणी किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदविले गेले आहे. लोणी काळभोर (हवेली) येथे ६.९ अंश सेल्सिअस अशा नीचांकी तापमानाची नोंद झाली, तर पुण्यात शिवाजीनगर येथे ९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, गेल्या तीन वर्षांतील सर्वांत नीचांकी तापमान मंगळवारी नोंदविले गेले. पुण्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कमी होणाऱ्या किमान तापमानामुळे पुणेकरांना चांगलीच हुडहुडी भरली आहे.

