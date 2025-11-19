Pune Cold Wave : पुणे गारठले! पारा ९.४°C वर; तीन वर्षांतील विक्रमी नीचांकी तापमानाची नोंद, पुणेकरांना हुडहुडी!

पुणे : आर्द्रतेचे कमी झालेले प्रमाण, निरभ्र आकाश आणि उत्तरेकडून सातत्याने येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा वाढलेला प्रभाव यामुळे पुणे शहरातील किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी शहरात अनेक ठिकाणी किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदविले गेले आहे. लोणी काळभोर (हवेली) येथे ६.९ अंश सेल्सिअस अशा नीचांकी तापमानाची नोंद झाली, तर पुण्यात शिवाजीनगर येथे ९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, गेल्या तीन वर्षांतील सर्वांत नीचांकी तापमान मंगळवारी नोंदविले गेले. पुण्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कमी होणाऱ्या किमान तापमानामुळे पुणेकरांना चांगलीच हुडहुडी भरली आहे..संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडे असून मराठवाड्यात बऱ्याच ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट, तर कोकण-गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित घट झाली आहे. मध्य महाराष्ट्रात बुधवारी (ता. १९) तुरळक ठिकाणी थंडीचा लाट येण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. पुणे आणि परिसरातही थंडीचा कडाका जाणवत आहे. शिवाजीनगर येथे ९.४ आणि पाषाण नऊ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..राज्यात जळगावमध्ये ७.१ अंश सेल्सिअस अशा सर्वाधिक नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. तर थंड हवेचे ठिकाण अशी ओळख असणाऱ्या महाबळेश्वरमध्ये १० अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविले असून पुण्यात त्यापेक्षा कमी तापमान नोंदविले गेले. मध्य महाराष्ट्रात पुण्यासह अहिल्यानगर (८.४), जळगाव (७.१), मालेगाव (९.६), नाशिक (९.२) आणि विदर्भात गोंदिया (९.६), यवतमाळ (९.६) अशा १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी किमान तापमानाची नोंद झाली..Chhtrapati Sambhajinager Crime: लग्नाच्या आमिषाने अत्याचार; अजबनगर, ‘एमएच २० कॅफे’मध्ये घडला प्रकार .मंगळवारी नोंदविलेले किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)शिवाजीनगर (९.४), पाषाण (९.०), हवेली (६.९), बारामती (८.९), मा ळीण (९.२), तळेगाव (९.९), दौंड (९.९), आंबेगाव (१०.७).थंडी वाढण्याची कारणे१ निरभ्र आकाश आणि कोरडे हवामान२ आर्द्रतेचे कमी झालेले प्रमाण३ उत्तरेकडून सातत्याने येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा वाढलेला प्रभाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.