Pune Temperature : पुणेकरांनो काळजी घ्या! थंडीचा जोर आणखी वाढणार, जाणून घ्या कसे असेल हवामान?

गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात झालेल्या बदलांमुळे शहरातील तापमानात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, सोमवारी (ता. ८) किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. पुढील तीन दिवसांत किमान तापमानात आणखी घट होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस शहरातील थंडी कायम राहणार असल्याची शक्यता आहे. .पुणे आणि परिसरात किमान आणि कमाल तापमानामध्ये चढ-उतार कायम आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी किमान तापमानामध्ये वाढ होऊन, १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आले होते. मात्र, सोमवारी त्यामध्ये चार अंश सेल्सिअसची घट होऊन ते ११.३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरले आहे. सोमवारी नोंदवलेल्या तापमानानुसार, शिवाजीनगर येथे किमान तापमान ११.३°C तर पाषाण येथे ११°C नोंदले गेले. लोहेगावमध्ये १५.८°C आणि मगरपट्टा येथे १६.८°C नोंदले गेले..Pune Weather: पुण्यासह परिसरात थंडीची चाहूल; कमाल तापमान स्थिर, पण रात्रीची गारवा खास अल्हाददायक.भारतीय हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांत तापमानात आणखी घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पुण्यातील काही भागांमध्ये तापमान एक अंकी म्हणजेच सिंगल-डिजिटमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "पुढील चार ते पाच दिवस कमाल तापमानात फारसा बदल होणार नाही. मात्र, किमान तापमानात पुढील तीन ते चार दिवसांत २–३°C नी घट होण्याची शक्यता आहे".Pune Weather: पुण्यात नीचांकी तापमानाची नोंद; थंडीचा पारा आणखी घसरून १३.२ अंश सेल्सिअसवर .याशिवाय ईशान्य मोसमी पावसाचा प्रभाव कमी होत असल्याने पुढील आठवड्यात महाराष्ट्रात अधिक तीव्र हिवाळा जाणवेल. या हंगामातील सर्वांत कमी तापमान १० ते १३ डिसेंबरदरम्यान नोंदवले जाऊ शकते, असा इशारा हवामान तज्ज्ञांनी दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वातवरणातील या बदलामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सर्दी आणि खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ दिसून येत आहे.