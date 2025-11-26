Pune Temperature Remains Stable

Sakal

पुणे

Pune Weather Update : पुण्यात थंडीची लाट ओसरली! किमान तापमान 15 ते 20 अंशावर स्थिर; पुढील दोन दिवस हवामान निरभ्र राहणार

Pune Temperature Remains Stable : पुण्यातील किमान तापमान गेल्या दोन दिवसांपासून 15 ते 20 अंश सेल्सिअसदरम्यान स्थिर असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत तापमानात फारसा बदल होणार नाही, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
पुणे : रात्रीच्या वेळी थंडीत किंचित वाढ झाली असली, तरी गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील तापमान स्थिर आहे. शहरातील किमान तापमानाचा पारा १५ ते २० अंशावर आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत तापमान स्थिर राहील, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे.

