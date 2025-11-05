Pune Crime : संशयित पुस्तके, कागदपत्रे जाळली; जुबेरच्या अटकेनंतर साथीदारांचे कृत्य, ‘एटीएस’च्या तपासात उघड

पुणे : दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेला संगणक अभियंता जुबेर हंगरगेकर कोंढव्यातील कौसरबागमध्ये कुराण, हदीस, खिलाफत या विषयांवर आक्रमक उपदेश द्यायचा. त्याला अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या साथीदारांनी या ठिकाणावरून काही संशयित पुस्तके-प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे एकत्र केली. त्यानंतर ती सर्व कागदपत्रे काळेपडळ येथील एका धार्मिक स्थळाच्या मोकळ्या जागेत जाळल्याचे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासात निष्पन्न झाले आहे..जुबेरचा साथीदार एका रिक्षातून येऊन कागदपत्रे जाळत असल्याचे तेथील ‘सीसीटीव्ही’मध्ये निदर्शनास आले आहे. याबाबत सात साक्षीदारांकडे तपास केला आहे. याशिवाय जुबेर व त्याचे साथीदार कौसरबागेतील एका इमारतीच्या तळघरातील मदरशात (मकतब) एकत्रित यायचे. तपास अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणचा पंचनामा केला असून, सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. जुबेर इलियास हंगरगेकर (वय ३७, रा. कोंढवा) याला ‘एटीएस’ने २७ ऑक्टोबरला अटक केली आहे. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने मंगळवारी विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात त्याला हजर केले होते. त्या वेळी त्याच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी विशेष सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी केली..Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक.दरम्यान, न्यायालयाने पोलिसांविरुद्ध काही तक्रार आहे का, अशी विचारणा जुबेरला केली. त्यावर, तपास अधिकारी माझ्याकडे सतत तपास करत असल्याने मला पूर्णवेळ झोप मिळत नाही, अशी तक्रार जुबेरने केली. त्यावर तपास करताना त्याला आवश्यक असलेली झोप मिळू द्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी जुबेरच्या पोलिस कोठडीत १४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे..जुबेरचा परदेशी नागरिकांशी संपर्कजुबेर हंगरगेकरचा जुना मोबाईल त्याच्या साथीदाराच्या घरातून जप्त केला असून, त्यामध्ये पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, कुवेत व ओमानमधील पाच व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक आहेत; तर तो वापरत असलेल्या मोबाइलमध्ये ओमान व सौदी अरेबियातील पाच व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक आढळून आले आहे. जुबेरच्या जवळचे साथीदार असलेल्या १८ जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही जण केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ (स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) या संघटनेचे जुने सदस्य असून, काही जणांविरोधात बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.