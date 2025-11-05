पुणे

Pune Crime : संशयित पुस्तके, कागदपत्रे जाळली; जुबेरच्या अटकेनंतर साथीदारांचे कृत्य, ‘एटीएस’च्या तपासात उघड

Evidence of Suspicious Documents Burnt in Pune : दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेला संगणक अभियंता जुबेर हंगरगेकर याला 'एटीएस'ने अटक केल्यानंतर त्याच्या साथीदारांनी कोंढवा येथील ठिकाणाहून संशयित कागदपत्रे व धार्मिक पुस्तके काळेपडळ येथे जाळून नष्ट केल्याचे तपासात उघड झाले असून, जुबेरच्या पोलीस कोठडीत १४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेला संगणक अभियंता जुबेर हंगरगेकर कोंढव्यातील कौसरबागमध्ये कुराण, हदीस, खिलाफत या विषयांवर आक्रमक उपदेश द्यायचा. त्याला अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या साथीदारांनी या ठिकाणावरून काही संशयित पुस्तके-प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे एकत्र केली. त्यानंतर ती सर्व कागदपत्रे काळेपडळ येथील एका धार्मिक स्थळाच्या मोकळ्या जागेत जाळल्याचे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासात निष्पन्न झाले आहे.

