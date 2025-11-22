TET Exam 2025 : टीईटी परीक्षा रविवारी; ४.७५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी, निकाल अवघ्या ४५ दिवसांत

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे रविवारी (ता. २३) राज्यात ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ होणार आहे. परीक्षा झाल्यानंतर अवघ्या ४५ ते ६० दिवसांत निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. निकाल जाहीर करण्याच्यादृष्टीने तातडीने पावले उचलली जातील, असे परीक्षा परीषदेने म्हटले आहे.राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने राज्यात रविवारी शिक्षक पात्रता परीक्षा होणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्य परिषदेने पत्रकार परिषदेत आयोजन केले होते. यावेळी परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे, आयुक्त अनुराधा ओक आदी उपस्थित होते. यंदा टीईटी परीक्षेसाठी एकूण चार लाख ७५ हजार ६६९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी (पेपर एक) आणि सहावी ते आठवीसाठी (पेपर दोन) सर्व व्यवस्थापन, सर्व परीक्षा मंडळे, सर्व माध्यमांच्या अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण सेवक आणि शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. .गैरप्रकार रोखणारपरीक्षेदरम्यान गैरप्रकार रोखण्यासाठी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक फेस रिकग्नेशन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, फोटो व्ह्यू, कनेक्ट व्ह्यू अशा सुविधांद्वारे विद्यार्थ्यांवर करडी नजर राहणार आहे. परीक्षा सुरू होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर दीड तास आधी येणे आवश्यक आहे, अशा सूचना राज्य परीक्षा परिषदेने दिल्या आहे..दिव्यांगांसाठी विशेष सोयराज्यभरातील ३७ जिल्हास्तरावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी एकूण एक हजार ४२३ केंद्र परीक्षेसाठी निश्चित केले आहेत. यंदा पाच हजार २८२ दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा देणार असून त्यातील ४१७ विद्यार्थ्यांना लेखनिक सहाय्य असणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर योग्य ती व्यवस्था केली आहे, अशी माहिती डॉ. बेडसे यांनी दिली..Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा ‘नशेचा धूर’; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.माध्यमनिहाय ‘टीईटी’ची विद्यार्थीमाध्यम परीक्षार्थीमराठी ३,२७,१३५इंग्रजी २८,४३७उर्दू २५,९३५हिंदी ९२,४२०बंगाली १६८कन्नड १,४६८तेलगू ३०गुजराती ७५सिंधी ०१एकूण ४,७५,६६९.परीक्षा देणारे विद्यार्थीपेपर विद्यार्थीपेपर एक २,०३,३३४पेपर दोन २,७२,३३५एकूण ४,७५,६६९ परीक्षेचे वेळापत्रक‘टीईटी’ परीक्षेची तारीख : २३ नोव्हेंबरपेपर एक : सकाळी १०.३० ते दुपारी १.००पेपर दोन : दुपारी २.३० ते सायंकाळी ५.००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.