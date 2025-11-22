पुणे
TET Exam : ‘टीईटी’ होणार वर्षातून दोनदा; आगामी परीक्षेपासून परीक्षार्थींची ‘आधार’द्वारे पडताळणी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी पाऊल
TET Exam to be Held Twice a Year for Two Years : राज्य परीक्षा परिषदेने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) दोन वर्षांसाठी वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी आगामी परीक्षेपासून आधार कार्डाद्वारे उमेदवारांचे प्रमाणीकरण (Authentication) केले जाणार आहे.
पुणे : जेईई परीक्षेप्रमाणेच आता राज्यात राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे काही अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी दोनदा ‘सीईटी परीक्षा’ घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय ताजा असतानाच आता शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’देखील (टीईटी) वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यापुढे होणाऱ्या टीईटी परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डद्वारे प्रमाणीकरण करून पडताळणी होणार आहे.