Theur Accidents : पुन्हा दोन अपघात, दोन मृत्यू! थेऊर परिसरात थरार; एका मोटारचालकावर गुन्हा, दुसऱ्या अज्ञात वाहनाचा शोध सुरू

पुणे : भरधाव वाहनाने धडक दिल्याने दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. या घटना थेऊर (ता. हवेली) परिसरात घडल्या. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. .प्रकाश केशव श्रीमंदिलकर (वय ६३, रा. डी टाइप कॉलनी, थेऊर) हे थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याजवळ डी टाइप कॉलनी परिसरात राहतात. ते शुक्रवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास पायी घरी निघाले होते. घरापासून काही अंतरावर रस्त्यात त्यांना भरधाव मोटारीने धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने प्रकाश यांचा मृत्यू झाला. याबाबत गोरोबा कुंभार यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ओम नितीन कुंजीर (वय २०, रा. थेऊर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वाहनाच्या धडकेने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू अज्ञात वाहनाच्या धडकेने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. १८) थेऊर परिसरात घडली. महेंद्रसिंग भिकसिंग राजपुरोहित (वय २९, रा. थेऊर, मूळ रा. नोरवा, राजस्थान) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. महेंद्रसिंग हे सकाळी नउच्या सुमारास दुचाकीवरून निघाले होते. थेऊर- कोलवडी रस्त्यावरील नदीच्या पुलाजवळ भरधाव वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. .या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत त्यांचा चुलतभाऊ कपिल राजपुरोहित यांनी फिर्याद दिली आहे. अपघातनंतर वाहनचालक पसार झाला आहे. दरम्यान, थेऊर परिसरात रस्त्यावर अवजड वाहनांची वर्दळ असते. या परिसरात अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक पोलिस नेमण्याची गरज आहे.