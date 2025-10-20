पुणे

Theur Accidents : पुन्हा दोन अपघात, दोन मृत्यू! थेऊर परिसरात थरार; एका मोटारचालकावर गुन्हा, दुसऱ्या अज्ञात वाहनाचा शोध सुरू

Accident News : पुण्याजवळील थेऊर (ता. हवेली) परिसरात शुक्रवारी आणि शनिवारी भरधाव वाहनांच्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये प्रकाश श्रीमंदिलकर (६३) आणि महेंद्रसिंग राजपुरोहित (२९) या दोघांचा मृत्यू झाला; लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.
Two separate fatal accidents in Theur highlight the urgent need for better traffic management

पुणे : भरधाव वाहनाने धडक दिल्याने दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. या घटना थेऊर (ता. हवेली) परिसरात घडल्या. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

