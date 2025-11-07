पुणे

Theur Sugar Factory : यशवंत साखर कारखान्याच्या जमिनीच्या विक्रीत गैरव्यवहाराचा आरोप; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Theur Sugar Factory Land Sale Dispute : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या १०० एकर जमिनीचा ५१२ कोटींचा व्यवहार २९९ कोटींना करून २०० कोटींचा तोटा केल्याचा आणि मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचा आरोप 'यशवंत बचाव सभासद कृती समिती'ने करत पुणे पोलीस आयुक्तांकडे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे, तर कारखान्याच्या अध्यक्षांनी आरोप फेटाळले आहेत.
Theur Sugar Factory Land Sale Dispute

Theur Sugar Factory Land Sale Dispute

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थेऊर : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या १०० एकर जमिनीच्या विक्रीत मोठ्या गैरव्यवहाराचा आरोप करून याप्रकरणी यशवंत बचाव सभासद कृती समितीने पुणे पोलिस आयुक्त आणि लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याबाबत अर्ज दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Market Yard
Sugar Factory

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com